Pobladores de Atenco rechazan construcción 2,528 lotes para tumbas del nuevo panteón por pagos excesivos que exigen Delegados y Copaci

Atenco, Edomex.- Vecinos del municipio de Atenco rechazan la construcción del panteón promovido por Delegados y Copaci debido a las altas cuotas y la desconfianza que existe hacia las autoridades auxiliares.



Los pobladores denuncian que no darán su cuota que exigen las autoridades auxiliares siendo esta de $1000.00 pesos por integrante mayor de edad dentro de una familia, sin importar si son adultos mayores o se encuentre en estos momentos con poco recurso debido a la pandemia de Covid-19.



Además los pobladores refirieron que el terreno donde se pretendía construir el panteón no es viable, no cuenta con documentación que acredite la propiedad y no se han realizado los estudios pertinentes de suelo, esto con la finalidad de valorar la viabilidad de su construcción, por lo que los pobladores temen perder su dinero al no ser viable este proyecto y lo suspendan.

Los reclamos no pararon hacia el delegado Arturo Pérez Medina y Miguel Medina Silva y los demás integrantes del Copaci, por los excesivos cobros que pretenden cobrar, ya que no consideran que hay jóvenes mayores de edad estudiando y a un no cuentan con empleo que les genere un ingreso para pagar su cuota, que es obligatoria.



Por otra parte los vecinos refieren que ese terreno pertenece al gobierno federal después de que fueron vendidos a la SEDATU en el 2018 y hasta el momento no han acreditado la propiedad del bien inmueble donde se pretendía construir el panteón.

“Otra de las inconformidades y la más preocupante es que los delegados y Copaci quieren hacer el panteón por capricho de ellos, otro de los temores es que no existen estudios de suelo, comentaron que el agua está a solo unos metros por lo que temen que los difuntos vayan a flotar o exista una contaminación en los mantos acuíferos de la localidad", señaló un grupo de vecinos inconformes.

De acuerdo con los delegados y Copaci de la cabecera municipal, el terreno para el nuevo panteón se encuentra en ejidos de Atenco, colindando con la colonia Francisco I Madero los cuales podrían ser beneficiados por la construcción del panteón.



Según Arturo Pérez Medina y Miguel Medina Silva delegados y principales promotores del panteón, los pobladores deberán pagar mil pesos sin excepción, si en una casa viven dos o más personas mayores de edad deben pagar de forma obligatoria para hacer uso del panteón.