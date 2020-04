Pobladores de Axochiapan amenazan con quemar hospital si lo usan para atender a pacientes con Covid-19

Pobladores del municipio de Axochiapan, estado de Morelos, amenazan realizar un acto ’terrorista’ y quemar un hospital en caso de que se use para dar atención a los pacientes contagiados por coronavirus. Esta amenaza se dio luego de que las autoridades anunciaran la habilitación de distintos centros de salud para resguardar a personas con problemas respiratorios.



Luego de que la Secretaría de Salud de Morelos (SSM) anunciara que como parte de la reconversión hospitalaria para atender a pacientes con COVID-19 se dispondrá de 10 hospitales del estado, cerca de 150 pobladores del municipio de Axochiapan, Morelos, se manifestaron a las afueras del Hospital General Dr. Ángel Ventura Neri para exigir al Gobierno estatal que no se use ese centro de salud.



Bajo esta consigna, los manifestantes amenazaron con quemar el hospital, si las autoridades insisten en atender ahí a los enfermos de COVID-19. Según las personas que han asistido a la protesta, el centro no cuenta con recursos suficientes para atender siquiera a la población del municipio.



En un vídeo que circula en redes sociales, se ve a los pobladores decir que en caso de que el Gobierno del estado decida llevar gente actuarán al respecto. ’¡Los quemamos! ¡Los quemamos!’, se escucha decir a un hombre en medio de la trifulca.



Durante la conferencia de prensa del 30 de marzo de 2020, el secretario de Salud de Morelos, Marco Cantú Cuevas, anunció la designación del hospital de Axochiapan para la atención de pacientes con problemas respiratorios. Asimismo, Mario Balbuena Basurto, subdirector de Hospitales de la SSM, indicó que se cuenta con 143 camas y 123 ventiladores en todo el estado.



Esto como parte del programa de reconversión hospitalaria que anunció el Gobierno de México, la cual consiste en habilitar centros de salud para dar atención a los pacientes que presenten síntomas asociados con COVID-19.