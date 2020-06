Pobladores de Xaltocan exigen compensación por la expropiación de 127 hectáreas de terreno para la construcción del Nuevo Aeropuerto ’Felipe Ángeles’

Nextlalpan, Mèx., 17 de junio.- Pobladores de la comunidad de Xaltocan se manifestaron en las inmediaciones de los terrenos del Nuevo Aeropuerto ’Felipe Ángeles’ que se construye en la Base Aérea de Santa Lucía, para exigir compensación por la expropiación que el gobierno federal hizo de 127 hectáreas de su pueblo y cumpla con sus compromisos en obras en la comunidad, empleo y mejoras en la infraestructura.



Un grupo de unos 100 vecinos arribaron durante la mañana de este miércoles a los terrenos donde se edifica el nuevo aeropuerto, que colinda con su comunidad para llevar a cabo su protesta.



Un grupo de militares acordonó el área para evitar que los manifestantes se se introdujeran.



Los comuneros exigieron ser atendidos por las autoridades federales de primer nivel para que cumplan con sus compromisos.



A su arribo, los manifestantes sostuvieron un diálogo con un mando de la Secretaria de la Defensa pero no hubo acuerdos en la manifestación.



’Lo que hizo la comunidad ante la decisión del gobierno de querérselas adjudicar las tierras a ustedes (a la Sedena) fue inconformarse; eso esta en la negociación. Las autoridades no han cumplido ningún de los acuerdos en cuanto a la titulación ni mucho menos respecto a los temas sociales y por lo tanto es incorrecto que estén desarrollando obras en estas tierras cuando la posesión la siguen teniendo la comunidad’, dijo uno de los dirigentes de la comunidad.



Los comuneros recordaron que el abril del 2019, el gobierno federal declaró terreno nacional e inmueble patrimonio de la federación 127 hectáreas del pueblo de Xaltocan en sus bienes comunales; para utilizarlas en la construcción y área de amortiguamiento acústico y de seguridad del Nuevo Aeropuerto.



Los comuneros que eran poseedores de esos terrenos consideraron injusta la medida y exigieron una compensación.



Tambièn, exigieron que el gobierno federal a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cumpla con su compromiso de titular a cada poseedor la superficie que viene ocupando y les queda, así como la reubicación de cada predio.



Destacaron que desde hace más de un año, los funcionarios federales se comprometieron a cumplir un pliego petitorio para obras en la comunidad, empleo y mejoras en la infraestructura y beneficiar a la población, pero hasta el momento no se han concretado ni han dado solución.



Esta es la tercera protesta que realizan los comuneros en el ultimo mes para exigir cumplimiento a las autoridades.



El pueblo de San Miguel Xaltocan es una de las comunidades originarias que se han visto también afectadas por el proyecto aeroportuario en la Base Aérea de Santa Lucía y su infraestructura aledaña.