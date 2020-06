Pobladores de Xaltocan impiden acceso a obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucia

Desde el día de ayer,

pobladores de Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, se manifestaron porque según ellos, las autoridades federales no ha cumplido los acuerdos del pasado 10 de Marzo del 2019, cuando les prometieron obras sociales, a cambio de sus terrenos para la construcción del nuevo aeropuerto "Felipe Ángeles".



Los pobladores inconformes, aseguran que ha pasado más de un año y no han tenido respuesta a ninguno de los acuerdos que se hicieron a cambio de sus terrenos, entre ellos, empleo para los ejidatarios y mejorar la infraestructura del pueblo, el drenaje, un pozo de agua, pavimento, centros de salud, escuelas, entre otros.



Señalaron que no han tenido apoyo de ninguno de los tres gobiernos, por lo que advirtieron que de no tener respuesta favorable, seguira la afectación de las vialidades y el paso al ferrocarril.