Pobladores molestos por el retiro de programas de la salud: Rocio Sosa

Cuautepec, Hgo., a 05 de mayo de 2021.



ROCÍO SOSA SE COMPROMETE A TRABAJAR CON PRESIDENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO X



- Dijo que es una labor obligatoria independientemente del partido que representen.



- Pobladores le refieren molestia por el retiro de programas de la salud.



La candidata a diputada local por el Distrito X Apan, Rocío Sosa Jiménez de la coalición Va por Hidalgo, que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), acompañada de su compañera de fórmula Adriana Rivera Peralta, visitó las comunidades de La Cañada y El Coyuco pertenecientes al municipio de Cuautepec de Hinojosa para escuchar de los habitantes las necesidades de la localidad.



La aspirante les comentó que cuando sea su legisladora estará cerca de los ciudadanos y visitará una vez a la semana cada municipio del Distrito X, para trabajar y mitigar las necesidades y requerimientos de las familias.



Al platicar con los ciudadanos, escuchó a una habitante quien le señaló su molestia por haberle quitado la ayuda del servicio médico y de medicamentos.



En respuesta Rocío Sosa señaló, ’es lamentable que ahora el gobierno federal haya retirado programas como Prospera y el Seguro Popular. La población ya no cuenta ahora con una protección de salud por medio del gobierno. El Seguro Popular en algunas ocasiones cubría en su totalidad cirugías y ahora no se tiene ya ese recurso para el sector salud. Se ha desprotegido a nuestra población con programas que no cubren las necesidades de salud y voy a defender en el Congreso que ya no haya desabasto de medicamentos’.



También mencionó en su recorrido por la localidad, que se compromete a trabajar con los 5 presidentes municipales del Distrito X, independientemente del partido al que pertenezcan. ’Yo voy ayudar a todos los presidentes; yo fui presidenta municipal en Acaxochitlán y lamentablemente el diputado actual no orientó recursos para mi municipio. Es triste y lamentable que haya diputados que se les olvide los municipios que lo apoyaron. Me comprometo a trabajar con los 5 presidentes municipales del Distrito X, independientemente del partido al que pertenezcan’



La candidata Roció Sosa remarcó la necesidad de defender, desde la curul del Congreso de Hidalgo, el regreso de los programas sociales como Prospera, Las Estancias Infantiles y El Seguro Popular a las familias. ’Sigo escuchando sus ideas y propuestas para defender el regreso de estos programas e impulsarlos para el bien común de las familias hidalguenses’.