Pobres condiciones de protección al personal de salud de México y registra el mayor numero de muertos entre el personal por el COVID-19

+Más enfermeros muertos por Covid-19



+ Cientos mueren en accidentes de tren



+Miles en riesgo de contagio por reapertura



QUADRATRIN MEXICO



CIUDAD DE MEXICO .- La revista británica destaca las pobres condiciones de protección de médicas y enfermeros mexicanos en la pandemia y destaca que México no solo es uno de los países con mayor número de muertos a consecuencia del COVID-19 en el mundo, sino que continúa a la cabeza de la lista de naciones con la cifra más alta de fallecidos entre los trabajadores de la salud, con poco más del 20 por ciento del total global.



Un informe publicado el 9 de septiembre por la revista científica especializada The Lancet, destaca que la combinación de falta de pruebas para saber quién tenía la enfermedad, y la ausencia absoluta de equipo básico de protección para trabajadores en la primera línea de batalla en los primeros meses de la pandemia, asoman como la causa principal de las infecciones y muertes del personal de salud mexicano.



The Lancet señala que al 3 de septiembre pasado, mil 320 trabajadores mexicanos de la salud habían fallecido, según información de Amnistía Internacional, pero la cifra se ha incrementado desde entonces.



El Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, indicó unos días después que el número había llegado a mil 410, «la mayoría de ellos doctores» es decir, el 20 por ciento de los 7 mil fallecidos registrados en todo el mundo entre quienes trabajan en el sector salud.



A la misma fecha, en Estados Unidos -el país con mayor número de infecciones y de muertes en el mundo- habían fallecido mil 077 trabajadores de la salud, seguido de Brasil, con 634, e India con 573, según la publicación británica.



Y la situación no ha mejorado mucho. El equipo que se proporciona ahora a este sector de trabajadores de salud es importado por el gobierno mexicano mayormente desde China, y es a menudo «de muy baja calidad», de acuerdo con trabajadores del sector salud….



CIENTOS MUEREN EN ACCIDENTES FERROVIARIOS EN NORTEAMERICA



Se estima que en América del Norte mueren más de 2 mil 100 personas por accidentes relacionados con las vías del tren y con el propósito de colocar en la agenda pública de los tres países de América del Norte, la relevancia de la seguridad en las vías del tren y sus inmediaciones, por primera vez en 22 años, México participa de manera activa en la Semana de Seguridad Ferroviaria, convocada por la organización Operation Lifesaver, que se desarrolla a partir de hoy hasta el 27 de septiembre en Estados Unidos y Canadá.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), se suma con distintas actividades virtuales de capacitación y sensibilización dirigidas a los gobiernos locales y sectores de la población con mayor riesgo en la convivencia urbano–ferroviaria.



Se estima que en América del Norte mueren más de 2 mil 100 personas por accidentes relacionados con las vías del tren. En México, de acuerdo con los Reportes de Seguridad del Sistema Ferroviario emitidos por la ARTF, pierden la vida en este tipo accidentes decenas de personas, al contabilizarse unos 630 arrollamientos anuales, un promedio de 1.8 incidentes diarios, solo en 2019.



La SCT, la ARTF y los concesionarios ferroviarios encabezan esfuerzos importantes en materia de señalización de cruces ferroviarios; sin embargo, son determinantes las acciones que fortalezcan el cumplimiento de la normatividad vial y la corresponsabilidad de conductores, ciclistas y peatones en el entorno de las vías y el recorrido del ferrocarril.



Los mensajes centrales de la Semana de Seguridad Ferroviaria estarán enfocados en la prevención de accidentes. Destacan los siguientes:



Para los automovilistas



El tren está más cerca de lo que se cree y se mueve más rápido de lo que se piensa.



Respete la señalización de los cruces ferroviarios.



Si su vehículo se detiene sobre las vías del tren, baje del auto y aléjese del punto. El tren, por sus dimensiones no puede detenerse rápidamente.



Peatones y ciclistas:



Evite cruzar entre los carros del tren, porque en cualquier momento se pueden mover.



Al atravesar un crucero en bicicleta hágalo con precaución, las ruedas podrían quedar atoradas en los rieles. Cuando llueve es mejor que cruce la vía caminando.



Al acercarse a una vía, quítese los audífonos. Evite cualquier distracción.



Para todos



El tren en México es en su mayoría de carga, por lo que no debe intentar subir a los equipos o viajar en las conexiones entre los carros ferroviarios.



Los trenes no pueden detenerse rápidamente a corta distancia. El tamaño de la carga, la inercia del movimiento y la potencia de la locomotora impiden que frenen como lo hace un automóvil. El tren puede requerir hasta 1600 metros para detenerse completamente, lo que equivale a 15 canchas de fútbol.



Los trenes tienen preferencia de paso, pueden sorprenderte y pasar por un punto determinado a cualquier hora y cualquier dirección.



Los trenes son más anchos que el ancho de la vía, por lo que debe guardar distancia suficiente.



MILES DE PERSONAS EN RIESGO DURANTE LA REAPERTURA



Washington D.C., 16 de septiembre de 2020 (OPS) - La reapertura de las sociedades antes de que los sistemas de salud estén preparados ’significaría arriesgarse a que un puñado de casos en una zona desate un brote de gran magnitud’, dijo hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, durante una conferencia de prensa virtual.



’Dado que los líderes de todo el mundo se enfrentan a la presión de reanudar la vida social y pública, es importante que eviten tomar decisiones en el aire. Los datos sobre la propagación del virus y el estado de los sistemas y servicios de salud deben orientar los planes de reapertura de cada país, incluida la combinación de medidas preventivas que deben continuar para mantener seguras a las personas’, sostuvo Etienne. ’Si nuestros sistemas de salud no están preparados, no es el momento de reabrir’, afirmó.



Además, indicó que ajustar el comportamiento individual, adaptar los espacios y ejercer el liderazgo político son clave para hacer que el transporte, los lugares de trabajo, las escuelas y los espacios públicos ofrezcan la mayor seguridad posible para todos.



Las Américas alcanzaron dos hitos sombríos esta semana, dijo Etienne: más de medio millón de muertes y casi 15 millones de casos reportados en la región. ’Un sinnúmero de personas en nuestra Región siguen siendo vulnerables a la infección, especialmente algunas poblaciones grandes que aún no han estado expuestas’, advirtió.



Minimizar la propagación durante las reaperturas



Con respecto a minimizar la transmisión a medida que los países reabren, "ya sea que se trate de reiniciar las clases en las escuelas, reabrir los mercados públicos o reanudar los viajes internacionales, cuándo y cómo lo hacemos es importante", manifestó. ’Los países deben asegurarse de tener el personal, las herramientas y los recursos para vigilar y contener el virus. Deben estar preparados para realizar pruebas, localizar contactos, aislar y poner en cuarentena, y asegurarse de que haya suficientes camas de hospital disponibles para atender a los pacientes que desarrollen síntomas graves’, subrayó.



Las personas deben ser responsables y mantener una distancia segura de los demás, una medida probada para limitar la propagación de la COVID-19, dijo Etienne, y los espacios públicos también deben adaptarse para reducir la transmisión. ’Algunas medidas simples como ofrecer estaciones para lavarse o desinfectarse las manos; modificar la distribución y los horarios para permitir el distanciamiento físico; y limitar el número de personas en el mismo espacio al mismo tiempo, deberían ser la norma por ahora’, indicó.



’En los espacios cerrados, debemos garantizar una ventilación adecuada y limitar el contacto cercano entre nosotros. También debemos seguir manteniendo nuestra distancia al aire libre’, aconsejó la Directora de la OPS.



Pruebas de laboratorio para viajeros: impacto limitado



En cuanto a los viajes, dijo, depender de las pruebas de laboratorio para los viajeros ’es una medida costosa, difícil de implementar y de impacto limitado en el control de la propagación internacional del virus’. En ese sentido, recomendó asegurarse ’de que las personas que están enfermas o sospechan que están enfermas de COVID-19 y sus contactos sean detectadas y aisladas rápidamente para minimizar las posibilidades de que otras personas se infecten, principalmente antes de la partida y después de la llegada’.



Al señalar que algunos países se están preparando para celebrar elecciones, Etienne consideró que se necesitaba una planificación cuidadosa para garantizar que los protocolos respondan a la necesidad de prevenir la propagación del virus, a la vez que se ayuda a los ciudadanos a ’ejercer su derecho al voto sin sacrificar su derecho a la salud’.



’Los gobiernos deben liderar los esfuerzos nacionales para garantizar que se implementen medidas de salud pública para la votación en persona, y que los ciudadanos sean conscientes de lo que deben hacer para mantener su seguridad y la de los demás en las urnas’, manifestó….



