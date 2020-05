Pobres solicitaban ayuda alimenticia reciben garrotazos por orden de Olga Medina, alcalde de La Paz

#Los Reyes La Paz, México.- La presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Olga Medina Serrano envió un fuerte operativo policíaco para detener a una profesora y una vecina del municipio, por difundir un audio en el que se exige un programa gubernamental (municipal, estatal y federal) de entrega de alimentos para los grupos vulnerables en hambruna por la cuarentena.



’Por eso el municipio es de los más inseguros del Estado de México, pues no es la primera vez que Olga Medina ordena y utiliza a la seguridad pública municipal, estatal y federal, incluso al ejército, para reprimir las peticiones populares, ajustar sus rencillas política y como guardia personal. La presidenta municipal no entiende que la seguridad pública se utiliza para salvaguardar a la población, no para reprimirla’, dijo el dirigente antorchista Fernando González Mejía.



En repetidas ocasiones las familias de La Paz han denunciado que en la cuarentena y el combate al covid-19, la administración municipal ha brillado por su ausencia y ha dado más problemas que soluciones, como la sequía en varias zonas del municipio y la inseguridad.



Olga Medina no resuelve las peticiones de alimentos, pero decidió reprimir a los ciudadanos que exigen su derecho de alimentación y a la vida, no solo al gobierno municipal, también al estatal y al federal. ’La alcaldesa no hace nada para combatir la crisis por el virus covid-19 y tampoco deja que la ciudanía exija y defienda su derecho a la alimentación, su derecho a la vida’, declaró la profesora María Lechuga, detenida por los policías municipales.



’Le preguntamos a Olga Medina: ¿no es mejor que esos policías hagan su trabajo para combatir la delincuencia en nuestro peligroso municipio? ¿La función de la seguridad pública es proteger a la ciudadanía o reprimir las peticiones populares?’, cuestionó el dirigente antorchista, Fernando González Mejía.