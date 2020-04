Pobres y pequeñas empresas tendrán apoyos por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador buscará apoyar a los pobres y pequeñas empresas mediante la dispersión de la pensión de dos bimestres para adultos mayores y aumentarán los créditos por medio de las Tandas para el Bienestar; descartó condonar impuestos a grandes empresas.



’Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal que le daban a los bancos, a las grandes empresas, no, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes, si tenemos que rescatar, a los pobres, por el bien de todos primero los pobres’, afirmó en su conferencia de prensa matutina.



El mandatario indicó que sí está elaborando un plan de ayuda económica, pero distinto a las recetas que se aplicaban en épocas de crisis del pasado.



De esa forma, descartó recurrir a créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el país cuenta con los recursos necesarios para financiar el desarrollo.



Además, señaló que se mantendrán los proyectos prioritarios de su gobierno, como las construcciones del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya, así como la implementación del Corredor Transístmico y el enfoque de buscar mayor eficiencia en la producción de petróleo en Pemex recurriendo a los campos donde sea más barato.



Para ayudar a la población en pobreza y pequeños comercios, López Obrador dijo que seguirán los programas sociales, que desde hoy comenzará la dispersión de la pensión de dos bimestres para adultos mayores y que aumentarán los créditos por medio de las Tandas para el Bienestar.



Aunado a esto, el titular del Ejecutivo defendió las actuales medidas para prevenir contagios de coronavirus, sin adelantarse a otras más restrictivas para no afectar ’más de la cuenta’ la economía.



Agregó que de momento no se deben paralizar las actividades por completo, pues eso dañaría a millones de mexicanos en pobreza.



’Los diputados pueden irse a su casa porque no van a dejar de ganar, nosotros los servidores públicos podemos decir ‘se cierra el gobierno’, pero voy a ir a cobrar, ni siquiera voy a ir a cobrar, me van a depositar mi dinero y así muchos, pero hay mucha gente, millones de mexicanos, que viven al día, entonces tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía’, afirmó en su conferencia de prensa matutina.



López Obrador aseguró que le está haciendo caso a los técnicos, médicos y científicos, y no a los ’politiqueros’, y defendió su definición de que la política es, entre otras cosas, ’poner orden en el caos’.



En ese sentido, el titular del Ejecutivo afirmó que se tomarán las medidas según la etapa de la contingencia en la que se encuentre el país, ’sin adelantar vísperas’, para desgastar lo menos que se pueda a la gente en lo económico y en lo emocional. FORBES