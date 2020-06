Pobreza, hambre y enfermedad agobian al pueblo de México: Movimiento Antorchista

Pobreza, hambre y enfermedad agobian al puebloNicolás Romero, México.- No hay hogar que en estos momentos que no esté pasando por falta de empleo, hambre o que tenga un familiar en algún hospital ya sea por enfermedad natural con miedo a infectarse o contagiado ya por el coronavirus, situación que está agobiando profundamente al pueblo y que hace que exista una sensación de desesperanza en todo el país, mientras que el gobierno, en contraste, falsamente se ufana de haber domado la pandemia y de ser un ejemplo para el mundo, señaló el dirigente antorchista del noroeste mexiquense, Héctor Javier Álvarez Ortiz.



Ejemplo para el mundo es que hubiera decretado la ’nueva normalidad’ con el fin de la pandemia con cero muertes y nulos contagiados y no con los más de 15 mil 944 personas que perdieron la vida y más de 130 mil contagiados hasta el 11 de junio; ejemplo sería si durante la pandemia hubiera implementado los salarios emergentes para todos aquellos que han perdido su empleo (12 millones según el Inegi) o un plan nacional de distribución de alimentos para que 80 millones de personas no pasen hambre actualmente y no salieran a las calles a buscar empleo y alimentos.



Ejemplo para el mundo si, desde noviembre pasado, hubiera destinado más recursos económicos en el plan de Egresos de la Federación para el sector salud, sin recortar los programas de salud materna; prevención y atención de VIH/SIDA, y de prevención y atención de sobrepeso, obesidad y diabetes, que abonan la letalidad en México, y hoy en día, antes de darle prioridad al tren maya que usará diésel, a la refinería de Dos Bocas y al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, lo mejor sería que se asegurara los recursos económicos para la dotación de insumos médicos y materiales epidemiológicos para los hospitales, así como la aplicación de pruebas diagnóstico masivas para que el pueblo de México no siga contagiándose.



Nosotros no nos cansaremos de decirlo, urge que el gobierno de López Obrador realmente disponga acciones sociales, económicas y de salud en beneficio de la gente humilde, para que México y su gente gocen de mejores condiciones de vida, para que todo mundo tenga trabajo bien remunerado, para que todo mundo goce de una buena salud, recreación y cultura, apuntó.