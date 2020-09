Pobreza urbana en Acapulco es culpa de la corrupción: Javier Solorio

Al hacer una reflexión sobre quién o quiénes fueron los responsables de la situación de crisis en la que se encuentra Acapulco, el síndico Javier Solorio Almazán, fue directo al señalar que la corrupción en las políticas públicas del municipio no sólo afectaron las finanzas públicas, sino que dejaron en la pobreza urbana extrema a miles de ciudadanos en el puerto.



Solorio Almazán informó que hace tres años, la Coneval colocó al destino turístico como la ciudad con mayor pobreza urbana extrema en el país, donde casi 100 mil personas sobreviven con menos de 2 dólares al día y donde 40 mil niños viven sin oportunidades en la más alarmante precariedad.



’Yo lo he dicho desde el primer día que llegamos a esta sindicatura, que sería muy difícil resolver los problemas que tiene de fondo Acapulco, como lo es el tema del agua, ya que la CAPAMA reporta más del 70 por ciento de la tubería obsoleta y el 80 por ciento de los drenajes colapsados’, expresó.



Añadió que de las 202 mil tomas de agua que tiene la paramunicipal, la mayoría no cuenta con medidor, lo que resulta perjudicial para generar ingresos que servirían para mejorar la infraestructura del organismo.



Insistió en que una de las alternativas que tiene la administración actual para superar la crisis, es que se reestructure la deuda a largo plazo que dejó el gobierno de Luis Walton Aburto, además de impulsar la Agenda del Agua de la ONU 20-30, con el propósito de que todos los acapulqueños reciban agua limpia en sus hogares y sobre todo, de forma periódica.



Para finalizar, Solorio Almazán felicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su Segundo Informe de Gobierno y manifestó que en menos de 24 meses que lleva su gestión, el mandatario ha hecho historia y transformado la vida pública y política del país.