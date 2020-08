Poder Ejecutivo obstruye el trabajo del Congreso del Estado: GDN

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de morena, Graciela Domínguez Nava, declaró en un encuentro con los medios de comunicación que desde el Poder Ejecutivo se busca obstruir el trabajo del Poder Legislativo al no respetar sus determinaciones, para después desacreditar a una Legislatura que ha logrado trabajar con autonomía y ha rescatado su dignidad frente al Gobierno del Estado.





La Presidenta de la Junta de Coordinación Política citó como ejemplo, que hay ocho decretos aprobados por el Pleno del Congreso del Estado, algunos por unanimidad de todas las fuerzas políticas, pero no han sido publicados en el diario oficial.





’Se critica por parte del Grupo Parlamentario del PRI, y su coordinador Sergio Jacobo, que no hay un número importante de nuevas leyes y reformas; pero resulta que lo que se legisla no se publica. En Sinaloa en los últimos meses hemos legislado y trabajado con responsabilidad de cara a la ciudadanía sinaloense, pero existen ocho decretos que no se han publicado’, expresó la legisladora.





Detalló que no se ha publicado la Reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobada el 16 de enero de 2020, las Reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobadas el 11 de junio de 2020, las Reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobadas el 25 de junio de 2020, y las Reformas al Código Penal en el tema de delitos ambientales aprobadas el 2 de julio de 2020.





Agrego que tampoco ha sido publicada en el diario oficial la Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno aprobada el 9 de julio de 2020, las Reformas al Código Penal en este mismo tema aprobadas también el 9 de julio, las Reformas a la Ley de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares para prevenir el uso de logos o lemas institucionales, que incluso fueron usados en campañas electorales como el de ’Puro Sinaloa’, aprobadas el 16 de julio de 2020; y por último las Reformas a la Ley de la ASE para quitar la determinación técnica en sus informes sobre cuentas públicas, aprobadas el pasado 30 de julio de 2020.





’Nos parece un tanto delicado lo que se atreven a decir desde el Grupo Parlamentario del PRI, en el sentido de que hacer una ley cuesta millones de pesos. Más que informar a la ciudadanía acerca de los trabajos auténticos que se realizan en un parlamento, buscan seguir en una idea de descalificar y desprestigiar al Poder Legislativo’, expresó Graciela Domínguez.





’Es irresponsable concluir cuanto le cuesta a la ciudadanía cada ley que se aprueba en el Congreso, pues el presupuesto de esta soberanía funciona para muchas actividades, no sólo para hacer leyes. El trabajo del Congreso es mucho más integral, un parlamento moderno no está sujeto a ser evaluado en función del número de leyes que aprueba en su periodo’, agregó la coordinadora de los morenistas.





La líder del Grupo Parlamentario de morena, destacó que a partir de la alternancia, y de que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, se ha cambiado esa visión que se tenía, de solamente estar legislando leyes a partir de las opiniones del Ejecutivo Estatal



’Nos hemos preocupado para que el Poder Legisltivo recupere su autonomía y su dignidad, esta Legislatura trabaja escuchando a la gente, se ha implementado el mecanismo de Parlamento abierto y se ha buscando legislar con autonomía frente al Poder Ejecutivo, a pesar de las resistencias del Grupo Parlamentario del PRI que internamente representa los intereses del Ejecutivo y no los del Congreso del Estado’, estableció.





En el tema del presupuesto, Graciela Domínguez criticó que el Gobernador del Estado no ha cumplido con las disposiciones aprobadas por el Congreso del Estado, especialmente en rubros de carácter social que benefician a los grupos vulnerables.





’Se obstruye el trabajo de fiscalización, el presupuesto aprobado y la creación de nuevas leyes o reformas a las mismas. Cuando se trata de fiscalización, el Ejecutivo Estatal obstruye si el resultado de las cuentas públicas le afecta, en materia presupuestal no entregan los recursos que se han etiquetado desde le Congreso para atender rubros sociales; y si se trata de otro tipo de leyes como las Reformas a la Ley de Obras Públicas, no se publican. Necesitamos otra actitud de parte del Poder Ejecutivo, que se acepte que los tiempos han cambiado, que hay autonomía en el Congreso y que no es más una oficialía de partes del Gobierno del Estado’, concluyó la morenista.