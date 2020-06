Poder Judicial definirá controversias constitucionales Interpuestas por decreto para que fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador al comienzo de su conferencia mañanera desde Morelia, Michoacán, en compañía del gobernador Silvano Aureoles, informó que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch sufrió un atentado.



El Mandatario federal, expresó su apoyo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a todo su equipo que trabaja para conseguir la paz.



’Expresamos nuestra solidaridad y apoyo, total y absoluto, a la jefa de Gobierno y a los integrantes del equipo de Seguridad Pública; el informe habla de que el secretario está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado.



’Esto tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para conseguir la paz tanto en la Ciudad de México como en el país’.



Asimismo, envío pésame por militares fallecidos y por enfrentamiento en Oaxaca "Expresar mi pésame a familiares de militares que perdieron la vida en Tijuana en este accidente muy lamentable y desear que los que están heridos salgan adelante, que se salven; están siendo atendidos.



El secretario de la Defesan esta personalmente atendiendo este asunto



El Presidente dijo, "envió mi pésame a los familiares de los que fueron asesinados, fallecieron, en los enfrentamientos en Oaxaca, en San Mateo del Mar; me dolió mucho porque es un enfrentamiento entre las mismas comunidades, es el pueblo enfrentando al pueblo, de por sí, no quisiera yo que hubiera violencia, y eso me dolió.



"También enviar mi abrazo a los que perdieron la vida por el terremoto en Oaxaca en la costa, en Huatulco, en esa región, conozco todos esos pueblos, dijo.



De la misma forma, mandarles un abrazo "y también nuestro apoyo y solidaridad, y condolencias a los familiares de los que están perdiendo la vida por la pandemia, porque no podemos acostumbrarnos a la tragedia y a nada más dar cifras, datos; se trata de vidas humanas y mucho dolor".



Solidaridad con Beatriz Gutiérrez Müller Luego de que una persona increpara a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente; éste le expresó su apoyo.



Dijo que la reacción del conservadurismo es iracunda por lo que hizo un llamado a la serenidad.



’Expreso para ella toda mi solidaridad y mi apoyo pero son cuotas que se tiene que pagar a veces hasta de humillación cuando se está luchando por una transformación; lamento mucho que esto pase, pero es por lo que estamos llevando a cabo de buena fe.



Señaló, queremos el bien para México y para todo el pueblo, no odiamos a nadie y pensamos que es necesito un cambio verdadero, que se debe desterrar la corrupción, la causa principal de la desigualdad, de la miseria publica, de la inseguridad, de la violencia.



’Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones; sabe que tenemos que aceptar estas actitudes nada más no caer en provocaciones; la vi en el video y me sentí orgulloso porque actuó con tranquilidad y con calma; lo vi muy descompuesto a este señor, porque se privan, es una formación muy doctrinaria, muy cercana al fanatismo.



’Cuando hablé con ella por teléfono me dice; sentí que si decía algo y respondía hasta me podía golpear, me dice, luego te platico; pero entiendo esa actitud, es muy característica del conservadurismo, muy iracunda, frenética, descompuesta, de odio.



SUPREMA CORTE DE LA NACION RESOLVERA CONTROVERSIAS



El Presidente dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina las controversias constitucionales interpuestas contra el decreto para que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública, sin embargo, señaló que defenderán lo que está establecido en la Constitución.



"Nosotros vamos a defender el que se respete lo que está establecido en la Constitución y también vamos a esperar que la instancia judicial, en este caso al Suprema Corte, resuelva, pero también no debemos alarmarnos, son procedimientos establecidos y en una democracia no podemos pensar todos igual, de la misma manera, eso corresponde a las dictaduras.



"Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver, desde luego vamos a defender de que se siga contando con el apoyo de las secretarias de Defensa y de la secretaria de Marina y que se consolide la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad en el país".



Silvano Aureoles dio la bienvenida al Presidente y al Gabinete de Seguridad y dijo que en Michoacán han podido hacer frente a la pandemia de covid-19 a pesar de haber recibido el sistema de salud ’destrozado’.



El gobernador Silvano Aureoles se dijo preocupado por el recorte de las participaciones que canaliza la federación al gobierno de Michoacán y sus municipios, dijo que el recorte para julio será un recorte de 815 millones de pesos.



"En mayo se redujo 31 por ciento las participaciones al estado y los municipios y estoy preocupado porque para julio nos viene un recorte de 815 mpd de las participaciones federales hacia el estado; esto nos preocupa porque hemos puesto en marcha programas como Michoacán Alimenta, esto por la situación de aislamiento obligatorio".



El gobernador reconoció que los homicidios en uno de los retos que enfrente su gobierno, sin embargo, dijo que trabajan en coordinación con la FGR y las fuerzas federales principalmente para combatir este delito.



"Hay que reconocer que en este rubro ha sido muy difícil para el estado, vemos una tendencia desde el 2014 un alza en este delito.



Aquí estamos redoblando los esfuerzos con todas las instituciones de manera coordinada, particularmente con la Fiscalía General de la República y las demás instituciones, para hacerle frente porque la disputa entre los grupos por el territorio y por el desarrollo de actividades delincuenciales casi todas al trasiego de droga, robo de vehículos y robo de combustible".



Controversia constitucional, no es contra AMLO o fuerzas armadas:



El gobernador dijo que la controversia constitucional que su gobierno interpuso contra el decreto presidencial para que el Ejército y la Marina realicen labores de seguridad, no es ni contra el Presidente ni contra las fuerzas armadas, sino para saber los alcances de la actuación de la fuerza castrense.



"No es ni en contra del Presidente o de las fuerzas armadas, mi reconocimiento siempre; yo estuve a favor de la ley de seguridad interior porque era importante que nuestras fuerzas armadas tuvieran un respaldo y fundamento jurídico en su actuación, la controversia solo es para clarificar el alcance del decreto para la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública".