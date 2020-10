Poder legislativo a distancia

Con la muerte del diputado Miguel Acundo y el senador Joel Molina a consecuencia de covid-19, se han extremado las medidas preventivas en San Lázaro y en el Senado, donde se incrementan los contagios por la intensa movilidad de personas que llegan tanto de la ciudad de México como del interior del país y en donde el parlamento es la principal divisa.

Ya en San Lázaro se acondiciona el helipuerto con una enorme carpa para que los grupos sociales sean atendidos por los legisladores requeridos y en el Senado aumentará el número de pruebas al personal administrativo y senadores para evitar mayores contagios luego que, se dice, en la última sesión se obligó a una sesión presencial de senadores.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, informó que hasta el momento se han realizado 10,267 pruebas y aunque el costo de la aplicación oscila entre los 3 y 6 millones de pesos, lo importante no es tal suma, sino detener los contagios que están a la orden del día. El director de Protocolo, Samuel Rodríguez Mora, tiene ya 3 meses hospitalizado.

En estas condiciones, Sauri informó que se analiza la posibilidad de que la discusión del presupuesto que es el rubro que provoca más interés, se realice a distancia en una sesión presencial de sólo 129 legisladores y hay quienes sugieren que si el presupuesto pasa sin modificación alguna, no tiene caso prolongar las sesiones.

TURBULENCIAS

Dirección tripartita en el ISSSTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Piedras Negras, Coahuila, en donde supervisó la ampliación y remodelación de la clínica del ISSSTE de la localidad, que tanto el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, como el director de Normatividad, Ramiro López Elizalde, como el de Finanzas, general Pedro Lohmann Iturbone, tienen toda su confianza y apoyo para disponer de los recursos necesarios para la contratación de personal, adquisición de equipos y medicamentos, para rescatar a la institución y ésta ofrezca buenos servicios a los derechohabientes, luego de que en administraciones pasadas fue saqueado, abandonado clínicas y hospitales, y traficado con medicamentos que incluso eran adulterados. De alguna manera el Jefe del Ejecutivo federal culpó a antiguos proveedores afectados en sus intereses a los ataques a su administración y el sospechoso robo de medicamentos contra el cáncer en niños y que luego aparecieron en bolsas en municipios mexiquenses colindantes con la ciudad de México. El rescate de la institución es prioritario, dijo…La plaza de la Constitución de la ciudad de México se ha convertido en arena política entre los partidarios y adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador que, si bien hasta ahora han mantenido la sana distancia, podría derivar en enfrentamientos toda vez que entre ambos bandos hay simpatizantes rijosos y extremistas y aunque las posibilidades de conciliación son lejanas, si sería conveniente prevenir hechos lamentables. Lo más acertado sería que prevaleciera la civilidad que también se ve remota…En Chihuahua las cosas se ponen al rojo vivo, no sólo porque aumentan los casos de coivid-19, sino porque el conflicto con la Federación va en aumento aunque el gobernador Javier Corral haya decidido cumplir con el pago de la cuota de agua que le corresponde a los Estados Unidos. Es decir, llegó a los nogaleros y ganaderos a un enfrentamiento para tratar de eludir su compromiso y culpar al Gobierno Federal del problema del agua, para luego rectificar y reconocer que se trata de un compromiso internacional firmado en 1944. Sin embargo, el nivel de enfrentamiento llegó a límites imprevistos: hoy la situación está que arde…

