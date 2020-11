Poder y dinero: Cardiaco cierre; Bidenm ’de panzaso’

Por Víctor Sánchez Baños



WASHINGTON, DC. Hay un 80 por ciento de Posibilidades que hoy se conozca el resultado Van 238 distritos para Biden y 213 para Trump Todo pinta que Joe Biden ganará, pero Donald Trump no se quedará con los brazos cruzados y llevará estados con poco margen de triunfo a la Corte.



Voto por voto. Pensilvania estaba bajo escrutinio, mientras el juez evalúa reclamaciones de ambos bandos.



Entre Trump y Biden, se dividieron los estados estratégicos. La clave está en Wisconsin, Michigan y Pensilvania que son tradicionalmente demócratas pero que le dieron el triunfo hace 4 años a Trump.



En Pensilvania, con 20 votos electorales, el gobernador Tom Wolf, dice que están contando voto por voto. En ese estado la votación será para Trump, pero no le alcanza para aventajar a Biden, que habrá logrado 270 votos electorales que le darían el triunfo.



Michigan, con 16 votos, terminará el conteo y Wisconsin esta muy cerrada la elección.



Nevada con 6 votos con 67% del conteo tiene una ligera ventaja Biden, pero no es definitivo. Ahí también están contado voto por voto y posiblemente hoy habrá triunfador. Estimado lector, estos datos son de ayer por la noche y su se dio a conocer el resultado de Nevada con el triunfo de Biden, fue después de haber redactado esta columna..



Georgia con 16 votos es de Trump. En Carolina del Norte con 15 votos darán en unas horas resultados. Se menciona a Trump que podría ganar, pero las autoridades electorales estatales son cuidadosas en adelantar resultados.



En conclusión:



1. Hay 80% de posibilidades que la elección se vaya a la Corte



2. La ventaja que tiene Biden en el conteo se estima se cerrara



3. Georgia, N Carolina dan ventaja a Trump hasta el momento



4 Pensilvania y Carolina del Norte Trump tiene 36 votos



5. Michigan podría irse a la Corte. La diferencia es de sólo 10 mil votos; la ventaja es de Biden



6. Georgia tiene una cómoda ventaja de 50.5% el presidente. Lograría Trump otros 16 votos



7 En total Trump tendría en la bolsa 41 votos de Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Más 3 de Alaska serían 44. Más los 213 que tiene acabaría con 253. No alcanza a ganar.



8 Biden lleva ventaja en Wisconsin con 10 votos, Michigan con 16 y Nevada con 6 Sumaria de panzaso los 270 votos electorales y hay un 80% de probabilidades de que gane



Sumaria con esos Estados 32 votos más los 238 que tiene ganados. Así suman 270 votos



Después la tendencia es que apretada Biden ganaría 270 votos electorales y Trump sólo 268.



El total de votos electorales es de 538 (la suma de 100 senadores 435 de la Cámara de Representantes y 3 que corresponden a legisladores de Columbia), le darán el triunfo de Biden, en las elecciones más reñidas de la historia moderna, del vecino del norte.



