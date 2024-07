Poder judicial debe transformarse: Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.-Durante la Jornada Nacional de Asambleas Informativas sobre la Reforma al Poder Judicial, la presidenta municipal electa, Azucena Cisneros Coss consideró que este poder debe transformarse para beneficio del pueblo porque ha favorecido los privilegios de grupos de poder.



En este municipio, se realizaron de forma simultánea foros en los cinco distritos federales electorales, con asistencia de militantes y vecinos, como parte del respaldo al Plan C propuesto por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que impulsa reformas constitucionales en materia de justicia, pensiones, programas sociales y por la no reelección.



Ante cientos de vecinos reunidos junto a la Tumba de José María Morelos y Pavón, en San Cristóbal Centro, la alcaldesa electa quien estuvo acompañada de sus compañeros de bancada, los diputados Faustino de la Cruz, Camilo Murillo, la diputada federal electa Xóchitl Arzola, el síndico electo, Rafael García, así como integrantes del partido, afirmó que estos encuentros mantienen un activismo de la militancia en las calles, en defensa de los derechos, que no debe abandonarse y que permitirá a los representantes populares ser portavoces de la opinión de la gente.



Por eso enfatizó que a nivel municipal deben mantenerse estos ejercicios con la presencia permanente de autoridades con vecinos para generar revolución de conciencias, pues fue ello lo que llevó a Morena al triunfo en el país y en el municipio.



’Vamos a romper las estructuras de impunidad en este país, y eso es lo que ha elegido la gente, una transformación de fondo que atraviesa necesariamente por un poder, que permite la impunidad, por tanto, los niveles de inseguridad, no hemos podido combatirlos porque ahí está el atorón en el tema de las resoluciones’, indicó.



La alcaldesa electa enfatizó que hoy el Poder Judicial resuelve y sentencia a los pobres, pero a los delincuentes de cuello blanco, o a capos del crimen organizado o policías salen impunes, adicionalmente a que ha habido abuso de poder que ha permitido privatizaciones que favorecen a grandes grupos de poder y en perjuicio de los derechos de los más pobres.









Cisneros explicó que la Reforma al Poder Judicial implica una reestructuración interna para que funcione con eficiencia, austeridad y transparencia. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondría de 9 ministros y no de 11, que deberán someterse al límite salarial que marca la Constitución.



Además, precisó que ministros, jueces y magistrados serían elegidos por voto popular en una elección extraordinaria en 2025; los candidatos deberán cumplir con requisitos de ley como título de derecho, 10 años de experiencia y no haber sido funcionarios federales.



La Reforma al Poder Judicial reduce el periodo del encargo de ministros y ministras de 15 a 12 años, la Corte solo sesionará en pleno y de manera pública, eliminará la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y no podrán recibir remuneración mayor al tope establecido para la Presidencia de la República que es de 174 mil pesos, cuando hoy su ingreso es superior a los 297 mil pesos.