Podredumbre política ante las elecciones

Videos escandalosos, pirotecnia electoral

Gobierno y oposición salpican boñiga

Ante la corrupción, ni perdón y olvido





Los buenos pensamientos no son mejores

que los buenos sueños, si no los persigues

Ralph Waldo Emerson, poeta estadounidense







Videos viejos y nuevos, donde se exhibe la verdadera cara de toda la clase política, donde impera la corrupción, la mentira, la simulación y la impunidad.



Muchos de los video-escándalos son viejos. Muestran delitos que ya prescribieron, aunque son herramientas para influir en el electorado en tiempos como los que vivimos, cercanos a los comicios más importantes en la historia moderna del país, en 2021.



Los que presentó Lozoya, donde muestran el manejo presunto de dinero para legisladores para aprobar la reforma energética, datan de 2012. Ya no hay delito que perseguir. Los que presentaron de Pío López Obrador, recibiendo dinero de un especialista en medios, son de 2015; también prescribió.



Se trata de pirotecnia para atraer la atención del elector. Todos quedan ensuciados; ninguno se salva: los que hablan de la guerra a la corrupción y los que son señalados ancestralmente de corruptos. Absolutamente todos. Todos buscan el poder para enriquecerse.



No habrá perdón, sólo prescripción; tampoco olvido. Deben investigarse a fondo cada uno de los videos y las denuncias presentadas por Lozoya, Ricardo Anaya y las que se agreguen para, una vez más, desenmascarar a esa clase política, aunque la ley no los alcance. Y, en el remoto caso que los detengan, simplemente harán frente a la justicia desde sus cómodas residencias veraniegas.



Otro insulto a la inteligencia de la sociedad mexicana.



PODEROSOS CABALLEROS



NO FUE SUICIDIO, CASO MIRANDA: Todo un escándalo se desató en el seno del gobierno de Alfredo Del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, en el Edomex. La Fiscalía de Justicia comprobó que no se suicidó el presunto asesino del padre del diputado Luis Miranda, muy cercano de EPN. Lo torturaron y lo asesinaron. No han divulgado lo que dijo el presunto asaltante y asesino del notario Miranda Cardoso. Esto da mucho de qué hablar y sospechar.



SONORA: La gobernadora Claudia Pavlovich al dar el banderazo de salida de las clases a distancia en la entidad, se mostró solidaria con los padres de familia que no quieren que se frene la educación. Se usarán todos los métodos alternativos a la presencial y terminarán su ciclo escolar óptimamente.



BECTON DICKINSON: Bajo el liderazgo de Julio Duclos, la trasnacional de investigación de tecnología médica Becton Dickinson, puso en marcha en Hermosillo, Sonora, gobernada por Claudia Pavlovich, su décima primera planta en el país. Estará dedicada al ensamble de manual de sets de infusión, el cual es considerado un equipo básico para el suministro de medicamentos para pacientes con Covid y otros padecimientos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



AUDI: Audi México, bajo el liderazgo de Andreas Lehe, pone especial cuidado y la preservación del medio ambiente con iniciativas como Energía Verde, que cubre la totalidad del requerimiento eléctrico con energías renovables, de un parque fotovoltaico de norte del país. Durante la pandemia dona equipo médico a los hospitales. Con sus programas Verano Audi, Audi Habita o Girls’ Day, impulsa a que los niños aprendan sobre la industria automotriz y el cuidado al medio ambiente.







