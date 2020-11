Podremos morir hoy o mañana

Querido lector, como siempre un gusto escribir para usted, novedades tal vez no muchas, digamos ’pan con lo mismo’ o ’la misma gata pero revolcada’. Muchos dicen: ¡ya viene día de muertos! Pequeño detalle, todos los días está muriendo gente, que bueno, no es tan grave como muchos piensan, con todo respeto para los millones de personas que somos ni al uno por ciento nos acercamos. Muchos medios exageran con el COVID-19, tal vez sean mas de 90,000 pero la delincuencia lleva casi 50,000.



¡Qué bonitas son nuestras tradiciones! Al mexicano se lo puede cargar la… pandemia pero no deja morir las bellas tradiciones como las bodas, que se vuelven inolvidables, sobre todo para los 100 contagiados de coronabicho, pero que bonita la novia, el novio, el vestido, el ramo, los tanques de oxígeno, las pruebas y el tratamiento, momentos inolvidables.



Otra bella tradición es ir al ’San Judas Fest’, cargar al santito, la ’mona de guayaba’, viendo correr a ’María’, los niños disfrazados, no podían faltar los de canasta, las chelas y todo el ’jolgorio’ nacional para las causas difíciles, entre ellas la salud, por eso se reunieron más de 20,000 personas (más del 70% sin cubre-bocas) pidiendo el ’milagro’ de no enfermarse, no tener COVID y tener salud, cosas bonitas que se llegan a pedir.



No podíamos dejar pasar el Día de Muertos, una de las tradiciones más antiguas en el país, que cada año lo van desvirtuando según creencias, como avisaron que iban a cerrar los panteones el 1 y 2 de noviembre, la gente fue a festejar a sus difuntos con días de anticipación, no podía faltar el mariachi o la banda, la buena comida y el respectivo mezcal, tequila o bebida de su preferencia, ya quieren reunirse con sus ’muertitos’.



Después de tantos retiros de apoyos, fideicomisos para la cultura, hay personas que se dedican a preservar la tradición de otras maneras, combinando la pintura, la fotografía y el modelaje, todo un arte hecho por mexicanas y mexicanos. Entienden la situación de la pandemia y nos invitan a varios eventos que tiene MARQUETEATRO ROMA, que se ubica en Coahuila 105, col. Roma Norte, donde nos atendió el señor Manuel Fernández con todas las normas de seguridad y nos invita a comer, disfrutar de la exposición de las CATRINAS, realizadas por Colectivo Dementes.



Swald Huerta, Presidente de la Culturalmente Responsable cometa el esfuerzo que se realiza para poder impulsar la Cultura en la CDMX, y comenta:

- Lo mejor que se puede hacer es adaptarse hacia estos nuevos sistemas de convivencia y exposiciones.

- Una de las tradiciones mas hermosas en el mundo es la tradición de día de muertos, México no tiene solo un acervo cultural gastronómico tenemos talentos enormes, fomentamos no perder la tradición, es importante la inversión de la iniciativa privada.

- La exposición de Catrinas es a partir del día 29 de octubre hasta el 16 de noviembre, son modelos que prestaron sus cuerpos para plasmar a las catrinas con la característica de ser representativo de cada Estado de la República Mexicana.

- No podemos dejar la convivencia ni el amor, sin eso no podemos generar arte y podamos encontrarnos con nosotros mismos, hacer arte es parte de la cultura humana.

Por otra parte Sara Narváez coordinadora de vinculando empresas, invita a que conozcan el trabajo cultural que se está realizando por parte de Culturalmente Responsable, un reconocimiento especial para Becky Espinoza de los Monteros quien coordinó el evento y estuvo presente para el corte de listón por la inauguración de Catrinas.



Un trabajo espléndido que no pueden perderse, hay arte, amor, comida y un ambiente familiar para recordar por un momento nuestra tradición, que si no nos cuidamos vamos a estar del otro lado de la ofrenda. Como siempre querido lector, usted tiene la última palabra y disfrute de la mejor forma las fiestas que vienen y no se muera, mejor no deje morir nuestras tradiciones.