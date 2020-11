Podría Conasami estipular 300 pesos como mínimo a jornaleros

La Alianza Campo Justo solicitó a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fijar un salario mínimo profesional digno para jornaleros y jornaleras –de 300 pesos diarios–, en el marco de la sesión permanente del Consejo de Representantes, que se dará en los próximos días.



Asimismo, la Alianza llamó a la sociedad a firmar la iniciativa #SalarioDignoYA [en la página: https://campojusto.mx/] , para conminar colectivamente a la Conasami a que reconozca ’la importante labor que realizan las personas jornaleras’.



Recordó que ’en México más de 8 millones de personas pertenecen a familias jornaleras, quienes viven condiciones de desigualdad, pobreza y discriminación que no hacen justicia a su labor’. Y es que el 93 por ciento carece de contrato, y el 90.9 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud.



Por ello, la Alianza Campo Justo impulsa una estrategia amplia para garantizar los derechos de las familias y personas jornaleras agrícolas en México, empezando por un #SalarioDignoYa. Pues aunque en 2019 se inscribió en la Ley la obligación para la Conasami de fijar un salario mínimo profesional para los jornaleros aún no se cumple.



La organización consideró que para que las familias jornaleras puedan vivir dignamente, lo justo es que el monto del salario sea de 300 pesos diarios; y recordó que desde 1970 la Ley Federal del Trabajo reconoce la importancia del trabajo en el campo, pero la garantía de sus derechos sigue pendiente.CONTRALÍNEA