Podría haber nuevo confinamiento en octubre por pandemia, advierte López-Gatell

Ciudad de México. 20 septiembre, 2020.-Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que en octubre se podrían retomar ciertas medidas por la pandemia como el confinamiento, debido al brote de influencia y aumento de casos por Covid-19.



El subsecretario de Salud, indicó en la conferencia vespertina del 19 de septiembre que no deben de dejar de implementar las medidas de seguridad e higiene para permitir que no aumenten los casos de coronavirus.



Por último, aseguró que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no obligará a las personas a mantenerse en casa, ni ha utilizar la fuerza pública para mantener las medidas de confinamiento en México.



El equipo técnico que se presentó a la conferencia expuso que dentro del marco de estas cifras también suman los 694,121 contagios confirmados activos de coronavirus, además de 81,424 sospechosos acumulados desde el 28 de febrero y 1, 580, 377 estudiados en total.



Las personas que fueron estudiadas en total para conocimiento de la enfermedad apuntan a una desaceleración de la pandemia y han resultado negativo a la prueba de Covid-19, 804,832 personas.