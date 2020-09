Podrían declarar en bancarrota al gobierno de Nayarit

Por Norma Cardoso





A raíz de las declaraciones del Secretario General de Gobierno de Nayarit, Antonio Serrano, en el sentido de que el gobierno estatal, no tiene para pagar la quincena y entra a una ruta de colisión social y económica, que ’se acabó el dinero, no estamos mintiéndoles, ya van a ver movilizaciones sindicales, seguramente’.



Además, dijo el Secretario General que se podría acudir al Congreso del Estado, para declarar en bancarrota al gobierno del Estado. Sobre esto, la diputada local Margarita Moran, expresó que ’desde enero el gobernador del estado (Antonio Echevarría García), nos está diciendo eso, porque nosotros tendríamos que ir viendo la posibilidad de poder declarar una bancarrota del gobierno estatal’.



Al declarar en bancarrota al gobierno del estado es ’para que el gobierno federal le entre con dinero, porque realmente los intereses que se paga por la deuda adquirida o heredada son casi tres millones de pesos’, indicó la legisladora.



Dijo Margarita Moran, que las autoridades están hablando de acudir al Congreso porque cada quince días el Secretario de Finanzas (Juan Luis Chumacero), no tiene para pagar la nómina de los trabajadores, por eso el gobernador se traslada a México, por los acuerdos que ha dicho el presidente de la república, de que no va a dejar solo a Nayarit.



Así mismo, la diputada local, mencionó que ’la Secretaría de Hacienda (federal), está pagando las nóminas, ni siquiera ya permiten al estado disponer, pagan la nómina directamente, llegan como transferencia que dispersan a las cuentas de los trabajadores, pero solo están pagando prestaciones de ley, no contractuales’.



Explicó la entrevistada que las prestaciones contractuales no se están pagando porque el gobierno federal no reconoce los contratos, solo lo de ley, como el aguinaldo y demás.



’Sí se está previendo esta colisión, como le llaman ellos, económica, porque desde marzo empezó este problema; el gobierno del estado, en abril, iba a declarar la quiebra del estado, pero el presidente (López Obrador) intervino. El presidente de la república no nos ha dejado solos, pero tenemos que estar preparados para lo peor, porque, de otra manera, sí nos va agarrar con los dedos en la puerta’, añadió.