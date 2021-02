Podrían perderse 130 millones de empleos más: OIT

EXISTE LA AMENAZA LATENTE DE QUE ESTE AÑO PUDIERAN PERDERSE 190 MILLONE DE EMPLEOS MAS, MIENTRAS 1,500 MILLONES DE INFIORMALES SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DESESPERADAS



+En INFONAVIT se puede alcanzar un crédito millonario



+Se perdieron el año pasado 668,746 puestos de trabajo



Sharan Burrow, Secretaria General de la Central Sindical Internacional señaló que pronto se cumplirá un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarase la COVID-19 como una pandemia mundial, y el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirma la escala de la crisis: el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo se ha perdido en 2020, y otros 130 millones podrían perderse en 2021. Más de 1.500 millones de trabajadoras y trabajadores se encuentran en situaciones desesperadas en la economía informal.



El Rastreador de Recortes de Empleo de la CSI ha venido siguiendo los puestos de trabajo cuya eliminación se ha hecho pública. Muchos más empleos están amenazados con la retirada de medidas de apoyo al empleo y a los ingresos, lo que supone un riesgo para un mayor número de trabajadores y sus familias. Hace falta que los Gobiernos y las organizaciones multilaterales entiendan la realidad de los efectos de la COVID-19 sobre la gente trabajadora.



Por eso la CSI ha decidido coordinar el proyecto Realidad COVID-19, con vídeos donde trabajadores y trabajadoras describen sus historias mostrando de qué manera afecta esta crisis nuestro trabajo, nuestras comunidades y nuestra salud.



Compartiremos los vídeos en torno al 11 de marzo de 2021, aniversario de la declaración de la pandemia. Pueden visitar el sitio web de la CSI aquí para saber cómo involucrarse.



En 2020 reclamamos un Nuevo Contrato Social para asegurar recuperación y resiliencia. En 2021 debemos asegurarnos de que las cinco reivindicaciones clave de la gente trabajadora necesarias para conseguir ese Nuevo Contrato Social, constituyan elementos centrales de las campañas de presión política y del diálogo social a nivel nacional y global.



Los trabajadores necesitan empleo - empleos respetuosos con el clima. Reclaman derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, así como diligencia debida vinculante para poder exigir cuentas a las corporaciones. Reclaman protección social universal e igualdad de ingresos, género y razas. Y por último los trabajadores quieren inclusión, que garantice la paz como base para un nuevo modelo de desarrollo económico que aporte oportunidades a generaciones de personas en todo el mundo. Las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras debe ser un elemento central de una recuperación justa.



El aniversario del inicio de la pandemia hace que el Día Internacional de la Mujer 2021 resulte particularmente pertinente, teniendo en cuenta que las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis económica y social provocada por la COVID-19.



Son las mujeres quienes han portado la mayoría de los cuidados, y son las mujeres las que han visto desaparecer sus precarios empleos, y quienes han visto como brechas salariales indefendibles se han hecho incluso más profundas.



¿Cómo podemos contribuir a un mundo con igualdad de género? ¿Cuáles son nuestras demandas para la igualdad de ingresos y participación para las mujeres? Hay que celebrar los logros de las mujeres, sensibilizar contra los prejuicios y actuar para lograr la igualdad. Vamos a decírselo al mundo este 8 de marzo.



La OIT se reunirá en marzo y considerará la posibilidad de incluir la seguridad y salud en el trabajo (SST) como un derecho fundamental. Rogamos que presionen a sus Gobiernos a que apoyen esta cuestión, pidiéndoles que la SST se incluya en el orden del día de la Conferencia de la OIT en junio.



Una de las cinco reivindicaciones de los trabajadores para la recuperación y la resiliencia guarda relación con empleos respetuosos del clima con una transición justa. Es el cambio que el mundo necesita para garantizar un futuro para todos nosotros, y está ocurriendo ya. Equal Times ha publicado un informe especial sobre lo que representa esa transición justa en España, Bangladesh, Túnez, Escocia, Argentina y Senegal.



Esto demuestra lo que podemos lograr juntos, aunque haya que enfrentarse a enormes desafíos….



PUEDES JUNTAR TUS PUNTOS INFONAVIT Y OBTENER HASTA 3.3 MDP PARA COMPRAR CASA



Si trabajas para una empresa y cotizas en el Infonavit y ya cumples con los 116 puntos de precalificación, puedes solicitar un crédito y juntarlo con quien tú quieras sin necesidad de estar casados. Con Unamos Créditos Infonavit podrán alcanzar un mayor monto de financiamiento, de hasta 3 millones 323 mil pesos.



Desde febrero de 2020, el Infonavit lanzó este esquema de crédito, que incrementa tu capacidad de compra al unir el monto del financiamiento que recibirías de forma individual con el de otra persona que tú elijas, siempre y cuando también cumpla con los criterios de puntaje (precalifación).



Así, un trabajador o una trabajadora puede unir su crédito con el de su padre o madre, algún amigo, hermano o con quien quiera y adquirir una vivienda de mayor valor, bajo la figura de copropiedad; es decir, que ambos serían legalmente dueños del inmueble.



¿Cuáles son los requisitos?



Para poder unir sus créditos, ambas personas deben cotizar en el Infonavit y contar con los 116 puntos de la precalificación.



Estos son los pasos para saber si cuentas con los puntos necesarios para tramitar tu crédito:



1. Ingresa al portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.Infonavit.org.mx) con tu usuario y contraseña.



- Si aún no tienes usuario y contraseña, necesitarás tu CURP, RFC y NSS para registrarte.



2. Da clic en Me Interesa un Crédito.



3. Antes de adquirir cualquier crédito debes consultar los videos y tutoriales del taller gratuito ’Saber más para decidir mejor’.



4. El sistema te dará las opciones de crédito disponibles.



5. Da clic en Autorizo para aprobar la consulta a tu historial crediticio.



- Deberás proporcionar información relacionada con el número de tarjetas de crédito que tengas u otros préstamos, con la finalidad de conocer tu capacidad de pago.



6. El sistema arrojará el resultado de la precalificación.



- Si alcanzas los 116 puntos, conocerás el monto máximo de crédito al que tienes acceso y podrás iniciar el trámite para tu financiamiento.



- En caso de no alcanzar el puntaje necesario, se informará el motivo por el cual todavía no podrás ejercer tu crédito y lo que debes hacer para solicitarlo en un futuro.



Una vez que ambas personas cuentan con su precalificación y conocen el monto máximo que recibirían de forma individual, pueden unir sus créditos y alcanzar hasta 3 millones 323 mil pesos de financiamiento para adquirir su vivienda, con una tasa de interés fija de 12%....



SE PERDIERON EL AÑO PASADO 668,746 PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN EL IMSS



Al 31 de enero de 2021, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 19,821,651 (diecinueve millones ochocientos veintiún mil seiscientos cincuenta y un) puestos de trabajo; de éstos, el 85.7% (ochenta y cinco punto siete por ciento) son permanentes y el 14.3% (catorce punto tres por ciento) son eventuales. En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.



Durante enero, se registró un incremento mensual de 47,919 (cuarenta y siete mil novecientos diecinueve) puestos, equivalente a una tasa mensual de 0.2% (cero punto dos por ciento).



Con lo anterior, en los últimos doce meses se registró una disminución de 668,746 (seiscientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis) puestos, equivalente a una tasa anual de -3.3% (menos tres punto tres por ciento).



Los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son el agropecuario con 0.7% (cero punto siete por ciento), servicios sociales y comunales con 0.3% (cero punto tres por ciento) y transformación con 0.1% (cero punto uno por ciento). Por entidad federativa, Baja California, Tabasco y Chihuahua continúan con variación anual positiva.



SE REGISTRÓ UN SALARIO PROMEDIO DE $428.8



Al 31 de enero de 2021, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $428.8 (cuatrocientos veintiocho punto ocho pesos).



Este salario representa un incremento anual nominal de 8.2% (ocho punto dos por ciento), que es el más alto registrado para un mes de enero de los últimos diez años y, desde enero de 2019, el salario base de cotización registra crecimientos anuales nominales superiores al 6.0% (seis punto cero por ciento).



EN ENERO DE 2021 ESTÁN AFILIADOS 999,042 PATRONES



Al cierre de enero de 2021, se tienen registrados ante el Instituto 999,042 (novecientos noventa y nueve mil cuarenta y dos) patrones, lo que representa una tasa de variación anual de -0.2% (menos cero punto dos por ciento).



ADICIONALMENTE, EL IMSS PROPORCIONA SEGURIDAD SOCIAL A CERCA DE 8.0 MILLONES DE PERSONAS EN OTRAS MODALIDADES DE OCUPACIÓN



Al 31 de enero de 2021, 7,512,239 (siete millones quinientos doce mil doscientos treinta y nueve) personas afiliadas al Seguro Facultativo cuentan con los servicios médicos del IMSS.



Se registran 222,594 (doscientos veintidós mil quinientos noventa y cuatro) afiliados al Seguro de Salud para la Familia, a través del cual se brinda atención médica a personas que se incorporan voluntariamente al IMSS.



Un total de 215,658 (doscientos quince mil seiscientos cincuenta y ocho) asegurados en la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.



28,414 AFILIADOS AL PROGRAMA PILOTO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR



Durante el mes de enero, se afiliaron 28,414 (veintiocho mil cuatrocientos catorce) personas al Programa, esto significa 7 veces más que el número de puestos registrados en el esquema anterior (modalidad 34) en abril de 2019 cuando se registró el máximo histórico de dicho esquema.



De estas 28,414 (veintiocho mil cuatrocientos catorce) personas, se espera un total de 46,500 (cuarenta y seis mil quinientos) beneficiarios potenciales.



El salario promedio diario asociado al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar (Fase II) es de $210.5 (doscientos diez punto cinco pesos), mientras que el salario promedio diario de la modalidad 34 ’Trabajadores Domésticos’ es de $141.1 (ciento cuarenta y uno punto un pesos).