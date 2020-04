Podrían tener Covid 19 más de 18 mil guerrerenses: Secretaría de Salud

www.guerrerohabla.com



* El secretario de Salud informó que el gobierno de Guerrero alista ocho hospitales en reconversión para pacientes COVID-19

* Se incrementa a 54 el número de casos positivos y seis defunciones en Guerrero por coronavirus

ACAPULCO. 11 abril, 2020.- El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que en Guerrero se alistan ocho hospitales en un proceso de reconversión para dar atención a pacientes con coronavirus, mientras que las cifras actualizada de la pandemia señalan que en Guerrero hay 54 casos positivos por COVID-19 y seis defunciones, por lo que instó a la población a atender el llamado de: ’Quédate en Casa’ y no exponerse pensando en la salud propia y de su familia como una medida eficaz para frenar el virus en esta emergencia sanitaria.



Carlos de la Peña, subrayó que el gobernador Héctor Astudillo ha sido muy puntual en tener una línea de seguimiento y de estar coordinados con el nivel Federal y de manera puntual con todos los presidentes municipales, por lo que, a la población en general le toca, simple y sencillamente atender las recomendaciones de quedarse en casa, esto es una parte central.



Respecto a la reconversión de hospitales, el secretario de Salud dio a conocer que son ocho de 14 que hay en total en el estado los que se habilitan para la atención a pacientes COVID-19 en Coyuca de Catalán, Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Zihuatanejo y Ometepec.



’Reportamos hasta este momento 54 casos positivos y seis defunciones en el estado de Guerrero que se dan a conocer hoy en la noche’, indicó De la Peña Pintos.



Puntualizó que desde la Federación se tiene un cálculo sobre los tres millones 600 mil habitantes que hay en el estado se prevé una tasa de ataque o de contagio del 0.5 por ciento, ’entonces calculamos cerca de más de 18 mil posibles pacientes que puedan tener COVID-19’, mientras tanto, en esta época del año hay infecciones respiratorias agudas en general y un 17 por ciento de estos pacientes pueden ser portadores.



’Además de lavado de manos, además de estornudar y toser en el pliegue interno del codo, si tienes un cuadro respiratorio leve quédate en casa y con las medidas de cuidados generales hidratación y reposo es suficiente, si tienes temperatura toma Paracetamol, si además de la temperatura tienes tos y si tienes dificultad respiratoria acude a un centro para su atención’, dijo el secretario de Salud.



De la Peña Pintos llamó a no atender rumores respecto a información falsa sobre casos no confirmados de coronavirus y que sean los canales oficiales de comunicación oficial como el Gobierno del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE y la propia Secretaría de Salud.



El secretario de Salud informó que hay personal de Salud que se ha visto afectado por coronavirus, tanto los que ven pacientes directamente como aquellas personas que han tomado estudios, los cuales son atendidos y la evolución es estable.



Finalmente, el secretario de Salud, puntualizó que se omite la ubicación de los casos de pacientes con coronavirus con el propósito de evitar estigmatizar a aquellos casos positivos sobretodo en poblados pequeños.