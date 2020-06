Poema LA NIÑA DEL QUINQUÉ

𝗟𝗔 𝗡𝗜Ñ𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗤𝗨𝗜𝗡𝗤𝗨É



En el tropel de mis visiones,

me vi niña,

escuálida, temblorosa,

exiliada en poesía,

crecía bajo mis pies,

una isla de aleonadas caléndulas.



Sus corpulentos tallos

me elevaron

a un pináculo de elegías,

campos de laureles,

pantanos de llantos,

el negro alcázar mundano

y el teatro de los amantes.



En la premura de visiones,

me vi niña,

transitaba por un túnel

miles de almas marchaban

y en mis manos

sostenía un quinqué.



𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼, 𝟮𝟬𝟭𝟲

LA FILLETTE A LA LANTERNE 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗔𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗘



Dans le fatras de mes visions,

je me suis vue enfant,

chétive, craintive,

exilée dans les poèmes,

sous mes pieds

fleurissait une île de soucis couleur fauve.



Leurs tiges vigoureuses

m’ont élevée vers

un pinacle d’élégies,

des champs de lauriers,

des marais de larmes,

le sombre alcazar de ce monde

et le théâtre des amants.



Dans la hâte de mes visions,

je me suis vue enfant,

je passais par un tunnel

des milliers d’âmes se mouvaient

et dans mes mains

je tenais une lanterne.



𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼, 𝟮𝟬𝟭𝟲





𝗧𝗿𝗮𝗱𝘂𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗮𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲é𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗹 𝗗𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹.