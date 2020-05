Polémica propuesta en el Congreso local

Desde la semana pasada, en el Congreso local y los partidos políticos se está discutiendo si se prorroga o no el inicio del proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados, ante la posibilidad de que la pandemia del Covid-19 se prolongue por varios meses en el estado de Guerrero.

La propuesta fue planteada el jueves 7 por el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), J. Jesús Villanueva Vega.

El planteamiento no es descabellado, sobre todo, si la intensión es cuidar la salud de los guerrerenses. Pero falta que lo formalice.

De acuerdo a lo establecido por la ley, el proceso electoral debe iniciar la primera semana de septiembre de este año.

Villanueva Vega propone que el inicio del proceso electoral 2020-2021 se prorrogue de la primera semana de septiembre a los primeros días de diciembre como medida para que evitar la propagación del coronavirus, con lo que algunas etapas del mismo se podrían modificar, menos el día de la jornada electoral, que es el 6 de junio de 2021 y que ya está estipulado en la Carta Magna.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos manifestaron que la propuesta es ’interesante y viable’, mientras que otros manifestaron su rechazo, al considerar que un proceso electoral atropellado no conviene a nadie.

El coordinador de la bancada priista, Héctor Apreza Patrón, avaló la propuesta del morenista Villanueva, ya que dijo ’no habría mayores repercusiones’ si el proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados inicia en diciembre de 2020 o en enero del próximo año. Aunque aclaró: ’Yo no sería partidario de posponer el inicio del próximo proceso electoral, si esto obedeciera a un criterio político, es decir para que haya una posible reforma electoral; yo pongo por delante el interés sanitario de la sociedad guerrerense, pongo por delante la salud de la población’. (Vértice Diario, 08-V-2020).

Por su parte, el diputado del PRD y ex coordinador de dicha bancada, Celestino Cesáreo Guzmán, consideró que prorrogar el inicio del proceso electoral, como lo sugieren los coordinadores de Morena y el PRI, es muy simplista y no resuelve la protección de la salud de los guerrerenses.

Además, señaló que no se debe legislar sobre las rodillas el proceso electoral, ya que recordó que expertos han calculado que la pandemia se puede extender hasta por dos años. Y avizoró que si no se resuelve la operatividad del proceso electoral, se puede abrir la posibilidad de un interinato en Guerrero. ¡Zas!

En efecto, la pandemia del Covid-19 no tiene una fecha definitiva para concluir.

Para el dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, la propuesta es viable y ayudaría para evitar más contagios de Covid-19.

El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, y el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, también se han pronunciado sobre el tema.

El primero señaló que, en tanto no haya una determinación legal que indique el aplazamiento del inicio del proceso electoral, el IEPC continuará desarrollando el calendario electoral, mientras que el segundo informó que el órgano nacional no tiene la intensión de posponer el inicio del proceso electoral y pidió revisar muy bien la propuesta del coordinador de Morena en el Congreso local para no atentar con los derechos de los ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente.

El tema seguirá dando de qué hablar. Algunos a favor y otros en contra.

BONO PAGADO

El alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, informó que, a pasar de las dificultades financieras generadas por la presencia del Covid-19, su administración cumplió con el pago del bono por el ’Día de las Madres’ a 987 trabajadoras del Ayuntamiento.

A través de un comunicado, aclaró que, de haber tenido el Ayuntamiento el dinero para pagar dicho bono, desde el pasado fin de semana hubiera sido cubierta, pero lamentablemente –dijo– ’no hubo dinero en la administración pública municipal para hacerla efectiva en su momento’.

Y reiteró que su gobierno cumplirá con los compromisos que adquirió con la base trabajadora, ’en función de la disposición de los recursos económicos con que se cuenten’.

En efecto, la actual administración ha tenido serios problemas financieros y, más ahora, que la recaudación de impuestos municipales se desplomó por la pandemia del coronavirus.

La recesión económica a consecuencia de las actividades productivas, no solamente le está pegando a Chilpancingo, sino a otros municipios de la entidad y del país.

Lo importante de todo es que el cien por ciento de las madres trabajadoras del Ayuntamiento capitalino cobró su bono la tarde del lunes 11.

En reiteradas ocasiones, el alcalde Gaspar Beltrán ha manifestado que no es enemigo de los trabajadores municipales y que no está en contra de sus derechos laborales. Asimismo, les ha pedido su compresión ante la crítica situación financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento.

ENTRE OTRAS COSAS… Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la extensión del mandato que pretendía el Congreso de Baja California, para alargar el periodo del gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, el dirigente del PRI en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza manifestó su congratulación por el actuar de los ministros, al asegurar que dieron opiniones técnicas apegadas a nuestras leyes.

Resulta que Jaime Bonilla –otrora militante del Partido Republicano en los Estados Unidos de América– pretendía extender su mandato de 2 a 5 años, cuando en las urnas fue electo para un periodo de dos años.

