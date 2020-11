Polémico minuto de silencio en memoria de Maradona en Cámara de Diputados de México

+»Era un hombre comprometido con los humildes y oprimidos del mundo’, argumenta Fernández Noroña, del PT



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Si Diego Armando Maradona, el genio del futbol mundial que murió este miércoles a los 60 años, provocó con sus pies los gritos más fuertes de gol alrededor del orbe, el homenaje que recibió en las tierras donde se coronó campeón con la selección de su país en 1986 fue poéticamente disímil: un minuto de avasallante silencio.



¿Cuál fue el impacto de Maradona? Los ejemplos sobran y quedarán reflejados, como lo han estado durante varias décadas, en las experiencias, anécdotas y recuerdos que las personas que fueron tocadas por la vida del brillante futbolista argentino contarán en las próximas horas y días.



Pero uno de los ejemplos más claros llegó desde un lugar inesperado: la Cámara de Diputados mexicana. En el recinto de San Lázaro, ubicado en el norte de la Ciudad de México, los diputados presentes en la sesión del Pleno de este miércoles le rindieron un homenaje al hombre que alcanzó el punto más alto de su carrera futbolística precisamente en las canchas del Estadio Azteca hace 34 años.



Memorables sus dos goles con que Argentina venció a Inglaterra. Uno en el que dribló a medio equipo rival y otro, la polémica Mano de Dios. Era una suerte de venganza deportiva tras la derrota de 1982, durante la guerra por las Islas Malvinas, azuzada por la dictadura militar –1976-1983– que dejó 30 mil muertos-desaparecidos.



Reconocimiento al Pelusa que barnizado por la polémica.



Al inicio de la sesión de este miércoles, el diputado del PT (Partido del Trabajo), Gerardo Fernández Noroña, le solicitó a la presidencia de la Cámara un minuto de silencio.



’Hoy murió un gigante del futbol. No sólo era un espléndido futbolista sino que era un hombre comprometido con los humildes y oprimidos del mundo’, argumentó.



Fernández Noroña, apodado dipuhooligan en redes sociales, por la forma cavernaria de legislar, e incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, a tal grado que, como éste, tampoco usa cubrebocas, añadió:



’Diego Armando Maradona un hombre extraordinario, de un genio futbolístico evidente, que además vivió sus mayores glorias justo aquí en México, en el Mundial de futbol.’



Por todo ello, Noroña pidió que se le pudiera rendir ese discreto tributo.



’En consecuencia de esta petición solicito guardar un minuto de silencio en nombre de Diego Armando Maradona’, expresó la presienta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, del Partido Revolucionario Institucional.



Los trabajadores y diputados en la tribuna de San Lázaro y aquellos que asistieron al salón de sesiones del Pleno, se pusieron de pie y, con un contraste brutal con respecto a una hinchada de fútbol que se hace fuerte en el ruido, le entregaron su estruendoso silencio y su respeto al astro argentino que conmovió a más de una generación de futboleros e incluso llevó al deporte a algunos desinteresados.



Sin embargo, hubo posturas en contra del homenaje presentado por la Cámara de Diputados a Maradona. Así lo destacó la diputada Guadalupe Almaguer, del PRD (Partido de la Revolución Democrática) durante su turno al micrófono en la tribuna de San Lázaro.



’No estamos de acuerdo con minutos de silencio contra perpetradores de violencia. Todas las parejas que tuvo denunciaron violencia y se le pretende honrar’, señaló la diputada, quien remarcó que se trataba de un día muy especial, ya que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género.



Entre aquellos fanáticos de otros deportes, o de ninguno en particular, que voltearon a ver al futbol gracias a Maradona, se encuentra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apasionado del beisbol, pero seguidor del equipo Pumas.



’En México, Maradona vivió su momento estelar como futbolista. En lo personal, por él encontré la gracia a ese deporte’, expresó tras la muerte de Diego.



En 2018, cuando dirigía Dorados del Sinaloa, propiedad del polémico empresario Jorge Hank Rhon, El Pelusa saludó el triunfo electoral de López Obrador.



’Pero mi admiración mayor siempre fue su congruencia. Nunca renunció a sus ideales aunque pagara el costo de ser ‘políticamente incorrecto’’, añadió López, reconociendo la conexión que siempre existió entre Maradona y México, el lugar donde mostró su mejor futbol y a donde volvió 32 años después, con Dorados de Sinaloa, en una de sus mejores páginas como entrenador.



El homenaje también vino de parte del Canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien expresó en sus redes sociales tras la muerte de Maradona:



’Te llevas algo nuestro, nos dejas mucho tuyo Diego’.



Los mensajes entre ex jugadores también estuvieron presentes: de Rafa Márquez a Cuauhtémoc Blanco, pasando por Luis ’Matador’ Hernández, entre otros.



Sin embargo, quizá la mejor explicación sobre la dicotomía de Maradona la hizo el poeta y traductor argentino Ezequiel Zaidenwerg.



’Sí, Maradona cometió delitos, varios además con agravante de género. Cuando lloramos –y mucho– su muerte no celebramos *SU* falta ni la justificamos’, escribió en Twitter.



’Lamentamos –y mucho– la pérdida de un nosotrxs imposible, hecho de mil contradicciones, que se encarnó en su cuerpo de mutante’, añadió.



Maradona, por su parte, será despedido por tres días (los mismos decretados de luto nacional en Argentina) en la Casa Rosada.



(Con información del portal argentino infobae.com)