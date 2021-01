Policía de Ecatepec rescata a mujer de 80 años encerrada por familiares sin comida ni agua

Ecatepec, Méx., a 28 de enero del 2021.- La Unidad de Atención a Víctimas de la policía de Ecatepec auxilió a una mujer de 80 años de edad que permanecía encerrada por sus familiares en un cuarto de su domicilio, en Santa María Tulpetlac, quien refirió que estaba sin agua ni alimentos, por lo que fue trasladada al DIF municipal, donde recibió asesoría jurídica y fue entregada a otro familiar.



Un reporte alertó a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, sobre una mujer de la tercera edad que pedía ayuda en un cuarto ubicado en calle Aceite, colonia Santa María Tulpetlac.



Al sitio arribaron elementos de dicha unidad de la policía municipal, quienes escucharon los gritos de la mujer y una familiar de ésta les permitió el ingreso al domicilio.



Doña Emma, de 80 años de edad, pidió ayuda de manera directa a los elementos policiacos, quienes la rescataron del cuarto donde estaba encerrada, con la puerta y ventanas cerradas con llave y alambre.



- ¡Ay no, no no por favor, no se vayan a ir!-, exclamó la mujer al ver a los policías.

- ¿Qué es lo que usted quiere señora?-, preguntó uno de los uniformados.

- Que me saquen de aquí, llévenme con la policía o lo que sea, pero sáquenme de aquí por favor.

- ¿Por qué?

- Porque me tienen encerrada sin comer, sin nada.



Los policías ayudaron a salir a la mujer por una ventana y la trasladaron a la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, a donde acudió una de sus sobrinas y se comprometió a informar lo sucedido a las hijas de la mujer y evitar que continúe el maltrato hacia ella.



’Necesita atención médica, alimentaria, necesita todo. Creo que esto que pasa es muy triste. Los adultos mayores no deben de sufrir este tipo de cosas, menos por parte de sus familiares o de sus hijos’, expresó Sandra, sobrina de doña Emma.



Sandra agradeció el apoyo brindado por la Unidad de Atención a Víctimas de la policía municipal y del DIF municipal, por lo que hablará con las dos hijas de doña Emma para que se comprometan a cuidarla y brindarle la atención que requiere.



Relató que la mujer vivía con una de sus hijas y su nieto, aunque últimamente sólo estaba a cargo de éste, quien al parecer la encerraba mientras sale a realizar sus actividades.



’Ella estaba gritando y pidiendo auxilio porque tenía hambre, llegaron las personas de Atención a Víctimas y nos hicieron favor de checar cómo estaba, en qué condiciones y nos trajeron aquí al DIF, aquí nos dieron orientación del área jurídica, qué es lo que podemos hacer para apoyarla y es lo que vamos a tratar de hacer’, dijo.



Personal del DIF municipal ofreció asesoría jurídica a doña Emma y estar al pendiente de su situación, para evitar que vuelva a ser víctima de maltrato y abandono.