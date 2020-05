Policía Estatal confirma envío de patrullas al Hospital General de Tulancingo.



Ricardo Montoya



La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) confirmó a Líderes Políticos que fue solicitada la presencia de elementos de esa corporación al Hospital General de Tulancingo.



De acuerdo a una ficha informativa de la dependencia, a las 16:22 horas de la tarde de este martes se recibió un llamado teléfonico al C5i en que se solicitaba "apoyo de Policía Estatal para acudir al Hospital General para resguardo".



Líneas más adelante dice : "al acudir oficiales, permanecen en el sitio de manera preventiva".

El nosocomio se ubica sobre la carretera federal México- Tuxpan.



En la ficha no se señala el motivo por el cual los directivos del hospital solicitaron el apoyo.



Versiones extraoficiales señalan que familiares de una persona que falleció por complicaciones respiratorias provocadas por Covid 19, ingresaron al Hospital e insultaron al personal médico por negarse a entregar el cadáver.



No obstante, hasta el momento la Secretaría de Salud de Hidalgo guarda total hermetismo.



La dirección de comunicación social de esa dependencia no confirma ni desmiente la versión.



En el lugar se puede observar un gran despliegue policíaco.