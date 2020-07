Policía municipal de Ecatepec mata a balazos a un albañil que no tenía "permiso para un trabajo que realizaba", gobierna Fernando Vilchis de MORENA

ECATEPEC, MÉX.-Por enésima ocasión policías municipales prepotentes de este municipio asesinaron a balazos a un albañil que realizaba trabajos de remodelación en un local del Mercado Río de Luz ’que por no tener permiso’ del ayuntamiento que gobierna Fernando Vilchis del partido MORENA, el presunto responsable el uniformado, José Ángel Martínez Sánchez que resultó lesionado que también resultó herido fue ingresado al hospital del ISSEMYM, reportaron las autoridades policíacas.



De acuerdo con el policía tercero Santana Hurtado Antonio Iván de la patrulla 07275, dijo que al circular por la Avenida R1 y Avenida Águilas de la colonia Jardines de cerro Gordo, una persona del sexo masculino les informa que en el mercado de Río de Luz se encuentra una persona lesionada por arma de fuego, al arribar al lugar se encuentra un masculino de aproximadamente de 35 años tirado sobre la cinta asfáltica ya signos vitales y que en vida de llamaba, Israel Martínez Carmina de 42 años de edad.



La versión de testigos, revelaron a la policía estatal que en un local un albañil realizaba trabajos de remodelación, en eso llegan patrulleros de la policía municipal, al quererse llevar por la fuerza al albañil por no tener permiso se originó una discusión que llegó de la agresión física además de que cada uno sacan armas de fuego ocasionándose lesiones.



Los vecinos de la colonia, señalaron que los uniformados realizan actividades que no son de su competencia como exigir permisos de obras para extorsionar a los propietarios de casas habitación y como en este caso que enluta a una familia por los abusivos policías de Fernando Vilchis.