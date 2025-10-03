Policía cibernética impide el pago de casi 9 mdp; así se informó durante la mesa de paz, realizada en el C5

TOLUCA, Estado de México.– La Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que durante la última semana se evitó el pago de más de 8 millones 800 mil pesos por fraudes y extorsiones, lo que representa el 87 por ciento del dinero exigido por la delincuencia, así se dio a conocer durante la Mesa de Paz, presidida por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el C5.



’La @SS_Edomex informó sobre las acciones realizadas por la Policía Cibernética, para combatir el delito de extorsión, con lo que se evitó el pago de casi 9 millones de pesos’, señaló la Mandataria mexiquense a través de redes sociales.



En la última semana se presentaron 956 denuncias, que corresponden a extorsión telefónica (417), fraude telefónico (283), llamadas maliciosas (52), extorsión electrónica (29), amenaza (19), extorsión por derecho de piso (10), extorsión directa (03) y otras modalidades (143).



Además, la Gobernadora Delfina Gómez llamó a fortalecer la cultura de la denuncia a través de la Línea Nacional 089, que atiende las denuncias de forma anónima las 24 horas del día, todos los días del año.



Durante la administración de la Gobernadora se han realizado 509 Mesas de Paz; a esta sesión asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz en el Estado de México, y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.