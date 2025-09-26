Policía de Ecatepec y Marina detienen a supuesto feminicida buscado en Cdmx

El sujeto sería coautor de la muerte de una madre de familia en Iztapalapa

Policía de Ecatepec y Marina detienen a supuesto feminicida buscado en Cdmx
Septiembre 26, 2025 17:33 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

Ecatepec, Méx., a 26 de septiembre de 2025. Policías municipales y personal de Fuerza de Tarea Marina detuvieron a un sujeto por alteración al orden, tras una riña en calles de Jardines de Cerro Gordo, quien contaba con orden de aprehensión vigente por feminicidio agravado, cometido en Iztapalapa el pasado 19 de septiembre, por lo que mediante una colaboración interinstitucional fue entregado a efectivos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.


Durante patrullajes de proximidad social, policías de Ecatepec recibieron el reporte sobre una riña en avenida México, donde fue detenido Humberto Alan ’N’, de 29 años de edad, quien fue trasladado al Juzgado Cívico de las Américas; sin embargo, al ser registrado en plataforma se detectó que contaba con orden de aprehensión vigente por feminicidio, cometido en la capital del país.


De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FEIDF/D/UI-2 S/D/00316/09-2025, los hechos ocurrieron en la colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa, el 19 de septiembre de 2025, donde sujetos privaron de la vida a una madre de familia y la abandonaron en un auto.


La orden de aprehensión vigente fue emitida por el Juez de Control del Sistema Procesal penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, dentro de la carpeta judicial 012/2833/2025-OA, por el delito de feminicidio agravado, instruida en contra de Humberto Alan ’N’, quien habría intervenido en calidad de coautor del feminicidio.


Como parte de una colaboración interinstitucional con la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Cdmx, la policía municipal, Marina y la Fiscalía Mexiquense entregaron a autoridades capitalinas al imputado, quien sería trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

