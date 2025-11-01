Policía de Tezoyuca asegura vehículo robado y detiene a presunto responsable tras persecución

Tezoyuca, Estado de México. Elementos de la Policía Municipal de Tezoyuca lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo y la detención del presunto responsable, tras una persecución que culminó en el municipio de Texcoco.



De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:28 horas, cuando durante un recorrido de seguridad sobre la Avenida Pino Suárez esquina Avenida del Trabajo, en la colonia Tequisistlán, un ciudadano solicitó auxilio tras ser despojado de su camioneta, por un hombre armado.



Los oficiales iniciaron una persecución sobre la Carretera Federal Lechería–Texcoco, donde posteriormente recibieron el apoyo de la Policía Municipal de Texcoco y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.



El vehículo fue interceptado a la altura de la Avenida Juárez Norte, colonia Xolache, Texcoco, donde el presunto responsable identificado como Ian N. intentó huir a pie, pero fue asegurado.



Durante la inspección, se localizó un arma de fuego, presuntamente utilizada para cometer el robo, así como una llave del vehículo y un teléfono celular, los cuales fueron asegurados como indicios.



La víctima reconoció plenamente al detenido y el arma empleada.



El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, Zona Oriente con sede en Texcoco, por el delito de robo de vehículo con violencia.



Con acciones como esta, la Dirección de Seguridad Pública de Tezoyuca reafirma su compromiso con la seguridad de las y los ciudadanos, actuando de manera coordinada para combatir los delitos que afectan a la población.