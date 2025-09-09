Policía municipal de Acolman, recibe equipamiento de manos de la alcaldesa Blanca Osorio

Acolman, Estado de México.- Para garantizar la protección de los acolmenses y sus bienes, es fundamental una policía equipada, lo aseguró la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, durante la entrega de equipo a la fuerza pública del municipio de Acolman.



La entrega la realizó la alcaldesa Blanca Osorio, durante la ceremonia cívica que se desarrolló en la explanada municipal y a la que asistieron los integrantes del cabildo.



Ahi, reconoció a los hombres y mujeres que con valentía y orgullo portan el uniforme de policía.



Tras referir que son servidoras y servidores públicos, los invitó a defender lo que se ha construido con esfuerzo, disciplina y con el compromiso de proteger a la población, "los invito a seguir trabajando en unidad, para que Acolman sea un municipio seguro donde el bienestar de cada familia sea una realidad", expresó.



Ante los asistentes, la munícipe reafirmó su compromiso con la seguridad de las y los acolmenses, pues anunció que a través del programa Fortamun 2025, se destinaron recursos del orden a los 3 millones, 986 mil 775 pesos, para la realización de mencionada entrega.



El equipamiento incluye; pantalones, chamarras, botas y cinturones tácticos, con los que se espera brindar mejores condiciones y realizar su labor diaria con dignidad y eficacia.



"Sabemos que contar con una policía equipada y profesional, es fundamental para garantizar la tranquilidad de nuestras familias, hoy damos un paso firme hacia una colman más seguro más fuerte", subrayó.



"Les exhorto a dar lo mejor de ustedes en cada acción, a salvaguardar a nuestra gente y a trabajar día con día para reducir al mínimo los índices delictivos en nuestro territorio", precisó.



Finalmente, la titular del ejecutivo municipal, señalo que la misión que tienen en sus manos, es noble y trascendente, pues protegen -dijo- la vida, el patrimonio y la paz de las comunidades de la demarcación.