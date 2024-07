Policía municipal de Nezahualcóyotl se posiciona entre las más confiables del país

Gracias al fortalecimiento de la estrategia de seguridad que actualmente se lleva a cabo en el municipio con la implementación de 100 senderos seguros que se instalan en el territorio de la demarcación, operativos especiales, así como la puesta en marcha de los nuevos módulos de la policía en las colonias Las Águilas y el Sol, entre otras estrategias, al tiempo que la Policía Municipal se posicionó entre las corporaciones policiacas más confiables del país, ello de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de manera trimestral, así lo informó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.



El presidente municipal precisó que Nezahualcóyotl fue uno de los diez municipios del país donde bajó sustancialmente, en el primer semestre de este 2024, la percepción de inseguridad entre la población con un 61.1 por ciento, al tiempo que aseguró que la misma encuesta señala que esta demarcación es la segunda del Valle de México donde su población prácticamente no cambió el hábito de salir de noche por temor a la inseguridad, y la primera donde sus habitantes no cambiaron el hábito de visitar a sus parientes por esta misma causa.



En este sentido, sostuvo, que a estos buenos hábitos de salir de noche y visitar a familiares y amigos, contribuyó seguramente la implementación de los 100 senderos seguros con nuevas luminarias tipo LED en espacios donde hay gran convivencia social y afluencia de personas no sólo durante el día, sino también a altas horas de la noche.



Resaltó también que Nezahualcóyotl es el segundo lugar del centro y sur del país donde las personas han sido menos víctimas de extorsión con tan sólo un 5.7 por ciento, mientras que hay municipios o alcaldías que registraron hasta más del 20 por ciento en este rubro.



Cerqueda Rebollo destacó que en el desempeño del actuar de las autoridades, la encuesta del INEGI sostiene que la Policía Municipal de Nezahualcóyotl se posicionó como la primera más efectiva de la zona centro del país con 66.6 puntos porcentuales, y la más confiables de la zona centro de México con 68.5 puntos porcentuales.



Afirmó que la administración que actualmente encabeza, es la que más ha invertido en infraestructura para seguridad, tal es el caso de los módulos del sector 13 en la colonia Las Águilas, y el sector 4 en la colonia El Sol, con la finalidad de dignificar el trabajo policiaco, además de la construcción del primer stand de tiro, la adquisición de nuevas patrullas y motopatrullas, entre otras acciones, para las cuales siempre debe haber voluntad política.



Reconoció que los resultados de la ENSU son alentadores, y lo motivan a seguir trabajando para mantener el excelente desempeño de la Policía Municipal con la finalidad de garantizar la seguridad de todas y todos sus habitantes, además de que les permite evaluar de mejor manera cuáles han sido sus aciertos en sus estrategias de seguridad y cómo mejorar para alcanzar resultados aún más satisfactorios en las evaluaciones venideras.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo aseguró que la seguridad es un tema prioritario para la administración que encabeza, por lo cual continuarán trabajando para garantizar el bienestar y seguridad de la población que reside en la localidad, y así también procurar su calidad de vida.