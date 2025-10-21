Policía y bomberos de Ecatepec atienden volcadura de tractocamión cargado con arena

Ecatepec, Méx., a 21 de octubre de 2025. Elementos de Protección Civil, Bomberos y Tránsito Municipal atienden la volcadura de un tracto camión cargado con 25 toneladas de arena que se volcó esta mañana en carriles centrales de Avenida Central a la altura de Metro Ecatepec, sin que se registraran lesionados pero sí un intenso tráfico en la zona debido a las maniobras para retirar la unidad pesada.





Fue a través de las cámaras del Centro de Mando que se detectó la volcadura de un tracto camión con caja de volteo y placas 661-DF-2, sobre su lado izquierdo, en la colonia Valle de Anáhuac, con dirección a la Ciudad de México, por lo que se realizó despliegue de cuerpos de emergencia.





Al llegar al lugar, ubicado en la avenida Central y avenida Pichardo Pagaza, elementos de Tránsito Municipal realizaron cortes a la circulación en busca de agilizar la circulación por el congestionamiento registrado, sin embargo cuando arribó la grúa fue necesario cerrar carriles centrales para permitir maniobras de personal de Rescate Urbano y poner en pie la unidad pesada, además de retirar la arena esparcida y evitar accidentes.





En el lugar fue atendido el conductor por una ambulancia de SUEM, y posteriormente fue presentado ante el ministerio público para deslindar responsabilidades por el incidente vial porque la unidad, quedó volcada hacia la ciclopista y la malla ciclónica que divide las instalaciones del Sistema Colectivo Metro.