Policías de Ecatepec detienen en flagrancia a presuntos elementos de la SSEM acusados de robo

Ecatepec, Méx., a 10 de Julio del 2020.- Elementos de la policía municipal frustraron el robo de piezas metálicas de una bodega por parte de 4 presuntos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en la colonia Rústica Xalostoc. Uno de los presuntos involucrados fue detenido y los otros tres fueron liberados con violencia por un grupo de uniformados estatales que llegaron al lugar.



Esto, luego de que el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras afirmó que no se tolerarían más actos delictivos por parte de servidores públicos estatales en el municipio.



La noche de este jueves, durante un recorrido de vigilancia sobre la Avenida Central, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec se percataron que varias personas les hacían señas para indicarles que metros más adelante, varios elementos de la policía estatal se encontraban sustrayendo piezas metálicas de un predio ubicado sobre la calle 14, de la misma colonia.

Al acercarse al lugar, los elementos municipales se percataron que varios hombres empujaban una camioneta cargada de partes de una estructura metálica y al percatarse de la presencia de los agentes, un sujeto que portaba uniforme de la policía del Estado de México corrió al interior del predio gritando "ya valió madres’.



Al ingresar al predio, los policías municipales encontraron dos tanques de autógeno y dos de gas, que fueron usados para desoldar diversas piezas de una estructura metálicas que ya tenían en la camioneta.

En ese momento, los elementos estatales que se encontraban uniformados en el lugar, pidieron apoyo a sus bases para evitar ser detenidos, por lo que en pocos minutos arribó un grupo de agentes de la SSEM a bordo de varias patrullas, con las cuales impactaron a cuatro unidades municipales para liberar por la fuerza a tres de los asegurados.



No obstante, Francisco "N", quién se identificó como jefe de turno de la policía del Estado de México, fue detenido en flagrancia cuando intentaba salir del predio, por lo que después de hacerle saber sus derechos, fue presentado ante el ministerio público de San Cristóbal Centro, donde se determinará su situación legal.



Cabe señalar que el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, se presentó en el lugar de los hechos y luego en el ministerio público de San Cristóbal para dar seguimiento puntual al caso. Ahí reiteró que su gobierno no va a permitir más actos delictivos por parte de servidores públicos de cualquier corporación, por lo que pidió a la Fiscalía del estado de México actuar con todo rigor en contra de los involucrados en este robo.