Policías de Ecatepec  se enfrentan con presuntos extorsionadores y abaten a uno; exigían derecho de piso

Ecatepec, Méx., a 28 de marzo del 2020.- Un presunto extorsionador fue abatido durante una persecución y enfrentamiento registrado la tarde de este viernes entre elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec con un grupo de presuntos delincuentes.



Los hombres que se enfrentaron con policías municipales la tarde de ayer en la colonia Margarito F. Ayala al parecer cobraban ’renta’ a choferes de camiones repartidores de productos que entraban a esta comunidad, a cambio de no hacerles daño y permitir continuar con su labor.



En un video tomado luego de los hechos, vecinos de la zona describen la forma en que operaban los presuntos extorsionadores.

’¿Por qué la renta?’, preguntó el conductor del camión de una empresa refresquera a los hombres que le exigieron dinero. ’No seas pendejo, ya sabes de qué se trata’, contestó uno de los sujetos.



Una habitante de la comunidad relató que el conductor del camión repartidor le dijo que le pidieron ’renta’ para dejarlo laborar en la colonia.

’¿Qué pasó señor, que hubo balazos?’, le preguntó la mujer al trabajador, quien respondió ’esos desgraciados que nos querían rentear’.

Añadió: ’Que le dijeron ‘la renta’, y que le dicen ellos ’¿por qué la renta?’ Dice ‘no seas pendejo, ya sabes de qué se trata’, porque preguntaron por el chofer y él fue quien me dijo eso, ‘es que me querían rentear’. Y le dije ¿qué pasó, por qué aventaron balazos? No supe qué, pero vino una patrulla y nos apoyó y fue como dos se largaron corriendo y se fueron a perseguirlos’.



Poco después de las 13:00 horas de ayer policías municipales que hacían rondines en la colonia Margarito F. Ayala atendieron la petición de ayuda y al acudir a la calle Victoriano Fragoso los supuestos delincuentes se echaron a correr, por lo que los persiguieron a pie.



Durante la persecución los sujetos habrían disparado contra los uniformados y la patrulla RG2-027 recibió tres impactos de arma de fuego, agresión que fue repelida por los policías municipales, con saldo de un joven muerto.



Posteriormente habitantes del lugar agredieron a los policías municipales y destrozaron una de las patrullas.



Policías de Ecatepec mencionaron que atendieron la llamada de auxilio y repelieron la agresión, ya que inicialmente eran tres supuestos delincuentes y posteriormente se les sumaron más personas.



Un joven de 19 años de edad murió durante el enfrentamiento con los policías municipales.

El gobierno municipal de Ecatepec informó que colaborará estrechamente con la Fiscalía del Estado de México en la investigación de los hechos, por lo que aportará todos los elementos necesarios que requiera la autoridad competente.