Policías de Texcoco adaptables a nueva normalidad educativa previniendo el delito

Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas reconoció esfuerzo y profesionalismo de policías texcocanos en prevención del delito. Esto, para adecuarse a la nueva forma de aprendizaje; adscritos al área preparan cápsulas dirigidas a niños de educación básica, media básica y media superior, para continuar a distancia con la orientación preventiva para alejarse de conductas delictivas que pongan en riesgo su integridad.



El Director de Seguridad Pública y Movilidad Alfonso Valtierra Guzmán, señaló que la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, les solicitó que se buscara la forma de no frenar la orientación a niños y jóvenes sobre la prevención del delito, sobre todo ahora que el regreso a clases no es presencial.



Explicó que el área de prevención del delito está integrada por cuatro oficiales con un perfil profesional, ellos son el licenciado en derecho Ignacio Gómez Mora, licenciado en administración de empresas Santiago Muñoz Antonio Heraclio, el ingeniero en sistemas computacionales Francisco Javier Delgadillo Cornejo y el licenciado en psicología, Rogelio Jesús Pérez Lemus.



Ante el reto de llegar a los niños y jóvenes de Texcoco con el tema de prevención del delito, los elementos de la policía municipal, comenzaron a producir por sus medios, las cápsulas para dar vida a los personajes como Quiko, Beabpool, marionetas guiñol, que se identifican como Monky, Moy, Golfi, Teodoro y Chitara.



Con ellos dan vida a las historias y moralejas que permitan a los niños entender temas actuales, como las medidas preventivas contra el Covid-19 y la necesidad de mantener la sana distancia, los derechos de los niños y las niñas.



Así como otros temas para prevenir delitos, adicciones y la confianza en las autoridades policiacas, considerando que son amigos, vecinos y compañeros que los pueden orientar y ayudar cuando los necesiten.



Rogelio Jesús Pérez Lemus, señaló que, al preparar estas cápsulas, están dando respuesta a las Presidenta Sandra Luz Falcón Venegas, para mantener la cercanía con las escuelas, de acuerdo a la petición de los temas de los directivos de los planteles educativos.



Por ello preparan las Video cápsulas para compartir por las plataformas de los planteles, así como WhatsApp, Facebook live, You tube, zoom, adaptado así la prevención del delito a la nueva normalidad educativa, como nos lo solicito la Presidenta Sandra Luz Falcón Venegas.



Agregó que ya se preparan con material didáctico y los personajes para los diferentes niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, para lograr el acercamiento y la identidad con los niños y jóvenes de Texcoco.



Junto con los personajes, los cuatro policías municipales preparan material didáctico para llegar a casa uno de los niveles académicos, de acuerdo a la petición de los directivos de las escuelas.



Los policías municipales de prevención de delito, hicieron un llamado a los directivos de los planteles educativos que requieran de las cápsulas educativas del área de prevención del delito, para que se pongan en contacto con la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad y soliciten el tema y material que consideren necesario para reforzar su programa educativo.



Para Sandra Luz Falcón Venegas, esta iniciativa de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, es parte de su profesionalismo para lograr que nuestros niños y jóvenes sean mejores ciudadanos texcocanos, conscientes y comprometidos con una mejor forma de vida.