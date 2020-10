Policías de Texcoco realizan labores de proximidad social con la población

La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón reconoció la labor solidaria de los policías municipales en las comunidades texcocanas. El programa de Proximidad Social continuado aplicándose en las comunidades, con el apoyo de los mandos y los elementos que buscan la forma de ayudar a los ciudadanos que detectan que tienen alguna necesidad con la finalidad de mejorar su calidad de vida.



En su momento, el Director de Seguridad Pública y Movilidad Alfonzo Valtierra Guzmán, informó que, de acuerdo con la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, se diseñó un programa de Proximidad Social de la Policía Municipal, como parte de estrategia de seguridad, para conocer las necesidades de los pobladores y de esa forma mantener el trabajo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.



Manifestó, que uno de los problemas que más han detectado, en la necesidad de sillas de ruedas y bastones para algunas personas, principalmente adultos mayores, por lo que a la fecha se han entregado 28 sillas de ruedas y 70 bastones, las que se han adquirido con la colaboración económica de los mandos, con la finalidad de dar una respuesta inmediata a las necesidades ciudadanas.



Valtierra Guzmán, explicó que, en este caso, los policías detectan a la persona que tiene la necesidad ya sea de una silla de ruedas o un bastón y se los llevan con la finalidad de ayudarlos y que mejoren su forma de vida.



Afirmó que la última entrega fue una silla se ruedas se hizo al señor Eduardo, en la Unidad Habitacional Las Vegas, en donde el jefe de familia sufrió un accidente que afectó su movilidad.



Ahora podrá apoyar a su esposa en la pequeña miscelánea que tiene en su casa, y así contribuir a la economía de la familia.



El Director de Seguridad Pública de Texcoco, señaló que la estrategia de seguridad no solo es mantener vigiladas las comunidades, si no también es conocer a su gente, conocer su problemática y buscar la forma de ayudarlos para mantener una vida estable y segura.



Agregó que, la Presidenta Sandra Luz Falcón, reconoció la iniciativa de los policías municipales y su preocupación por el bienestar de los vecinos de las comunidades que les corresponde vigilar.

Acciones, muy buenas….Las pésimas que las unidades que patrullan por San Pedro acudieron tarde al llamado emergente, en la Farmacia Guadalajara localizada en Josefa Ortiz de Domínguez y Silverio Pérez, se pidió una emergencia y no llegaron a tiempo, los delincuentes se fueron corriendo y abordaron un vehículo, testigos de un negocio, se omite por represalias al mismo…..el acontecimiento, fue miércoles a alrededor de las 18 horas, lastima de la supuesta vigilancia, ahí hay una cámara…