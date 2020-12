Policías de Texcoco reciben uniformes y chalecos tácticos

Texcoco, Méx., a 3 de diciembre.- Con una inversión de más de cinco millones de pesos, el Gobierno Municipal de Texcoco entregó uniformes, chalecos tácticos fornituras y equipo de cómputo a la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, con recursos del programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2020.



La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, lamentó que para el 2021, el presupuesto del FORTASEG dejará de aplicarse en los municipios, porque los legisladores no lo autorizaron en el presupuesto de egresos federales, lo que afectarÁ en gran medida en este caso al gobierno municipal.



Pese a ellos, Sandra Luz Falcón, se comprometió con los policías municipales: ’una cosa si les digo y quiero hacer el compromiso aquí con ustedes, no vamos a tener ya FORTASEG, pero en el caso de uniformes, armamento, lo vamos a seguir cubriendo en el municipio, esto y algo más’, expresó la presidenta, refiriéndose a la ampliación del Centro de Mando que habrá de concretarse en el 2021.



Sandra Luz Falcón, acompañada por el cuerpo de Gobierno, hizo entrega de 444 kits de uniformes, 444 chalecos tácticos, 444 fornituras, así como una impresora y tres unidades de monitores para el parea de videovigilancia, con un monto total de Cinco millones, 445 mil 059 pesos.



Señaló que el gobierno municipal siempre contó con los recursos de FORTASEG, porque se cumplió en tiempo y forma con los requerimientos y aplicación correcta de los recursos, pero este será el último año que se cuente con este presupuesto.



La alcaldesa reconoció el trabajo de los policías municipales, a lo largo de dos años de gobierno, en lo que desde el gobierno municipal se ha trabajado por mantener la seguridad en Texcoco,



Pero sobre todo el reconocimiento fue porque pese a la pandemia por Covid-19, los uniformados al igual que el ayuntamiento no han bajado la guardia y se han mantenido trabajando en la calles y prestado servicio a sus comunidades asignadas.



’Aquí en ese municipio estamos atentos para que ustedes puedan trabajar en las mejores condiciones y que puedan brindar un mejor servicio a la ciudadanía’, afirmó Sandra Luz Falcón a los policías municipales que asistieron a recibir su nueva dotación de uniformes.