Policías de transito, autoridades de Movilidad y la alcaldesa Nancy Gomez, señalados de presuntos actos de corrupción en contra de automovilistas

Chicoloapan, Mex.-Automovilistas de esta localidad y de otras, mostraron su total enfado hacia el gobierno del Estado de México encabezado por Alfredo del Mazo Maza, luego que pese a las múltiples denuncias en contra de corralones clandestinos y corruptos, el mandatario estatal no ha hecho nada para meter en cintura a todos esos vividores dedicados a la presunta extorsión en contra de todo tipo de conductores que por desgracia llegan a caer en garras primero de policías de transito y luego de los mafiosos corralones.

Según testimonios de conductores que pidieron el anonimato, señalaron que policías de tránsito colocan retenes clandestinos sobre el Camino a Las Minas del municipio de Chicoloapan en donde coludidos con grúas ’Aries’ ingresan a todos tipo de vehículos que según no le corresponda circular o no estén verificados, por lo que bajo ese pretexto las corruptas elementos de tránsito los obligan a llevarlos al corralón del grupo ’Aries’ lugar en donde aparte de pagar su infracción, se enfrentan con otro problema que es la de pagar exageradas cantidades de dinero al responsable de grúas ’Aries’ para la liberación de sus respectivos vehículos

Todos estos hechos llenos de impunidad y corrupción al parecer –señalaron los denunciantes- están presuntamente en complicidad con el director de Movilidad estatal, Luis Gilberto Limón Chávez, así como con la alcaldesa del municipio de Chicoloapan Nancy Gómez a quienes en múltiples ocasiones se les ha puesto en conocimiento de esas arbitrariedades pero sospechosamente no hacen nada, puntualizaron