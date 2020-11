Policías entregan a ministeriales a falsos asesinos de Alexis; pruebas no coinciden

CANCÚN.- Los tres sujetos detenidos en el fraccionamiento Paseos Nikté en Cancún por su supuesta responsabilidad en el homicidio de Alexis no estarían involucrados en el crimen debido a que las pruebas no coinciden y de acuerdo a los propios asegurados habrían sido forzados a declararse culpables por elementos policiacos.



En momentos en que la ciudadanía busca respuestas al crimen de la joven Bianca Alejandrina, los agentes intentaron forzar la verdad y detuvieron a tres sujetos señalándolos de probables asesinos de Alexis, joven hallada descuartizada en el fraccionamiento vista Real, los cuales fueron entregados a las autoridades ministeriales para las investigaciones.



No obstante al tomar su declaración los jóvenes Raúl "N", de 18 años; Irving "N", de 27, y Freddy "N", de 29, como fueron identificados se deslindaron de las acusaciones e indicaron que momentos antes habían sido detenidos en la supermanzana 255 en un supuesto punto de venta de droga, donde fueron golpeados por los policías preventivos para que declararan que habían sido ellos los responsables del homicidio.



No obstante al realizar las pruebas periciales y según la evidencia los sujetos no se encuentran ligados al crimen, a lo que éstos señalaron que "tuvieron que declararse culpables para evitar que los siguieran golpeando", por lo que los descartaron de estar involucrados en el caso de Alexis como en su momento se informó.



En una segunda acusación por el delito de narcomenudeo, los detenidos de momento salieron negativo a las pruebas de toxicología y papilar, aunque se informó que se les encontraron varias bolsitas con presunto enervante.



Autoridades continúan con la investigación del caso y en busca de el o los asesinos de la joven.



Se espera que el fiscal Oscar Montes de Oca informe sobre los hechos.