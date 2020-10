Policías estatales y federales provocan altercado en Tijuana

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) provocaron un altercado en Tijuana cuando los primeros intentaban cumplimentar una orden de aprehensión y los segundos se presentaron.



El encuentro se convirtió en una persecución, de policías estatales contra federales, que terminó en un choque la tarde de este viernes.



’La información que tengo es que hubo un altercado entre elementos de ambas corporaciones y vine a ver que esto no afectara la conexión que existe con la FGR’, dijo Hiram Sánchez, Fiscal Central del Estado, en una atención a medios.



Todo empezó con una orden de aprehensión que la policía federal iba a cumplimentar. Varios vehículos de la GESI se acercaron, algunos sin insignias de la corporación, así que la FGR optó por retirarse, de acuerdo a un funcionario de esa dependencia con conocimiento del caso.



Los policías federales regresaron a sus instalaciones en la calle Abelardo L. Rodríguez, pero fueron seguidos por elementos estatales. Al llegar a la sede de la FGR, una de sus unidades recibió un golpe de la Guardia Estatal por la parte trasera.



Decenas de elementos de la GESI se atrincheraron y retuvieron ambos vehículos, el que fue dañado y el que lo golpeó.



Hiram Sánchez confirmó que tiene asegurado un vehículo de la Guardia Estatal.



La GESI, antigua Policía Estatal Preventiva (PEP), pertenece a la Fiscalía General Estatal de Baja California y es la corporación encargada de combatir el crimen y salvaguardar la seguridad de los bajacalifornianos.



Sánchez dijo que habló con el subdelegado de la FGR en Baja California, Sergio Castañeda Sanchotena, quien le indicó que ya abrieron una carpeta de investigación.



También dijo que acudió a las oficinas de la FGR ’para no perder esa conexión que tienen ambas fiscalías’, donde pidió a los elementos estatales ’que se retiraran porque no tenían ninguna necesidad de estar aquí en las instalaciones’.



Mencionó que la FGR suele realizar un Informe Policial Homologado (IPH) donde los agentes policiacos presentan un informe detallado de diversos hechos según se presentan.



Este sábado presentarán el IPH con los detalles de este altercado en la mesa de seguridad estatal y si la conducta de los elementos implicados fue inapropiada, la misma FGE procederá en su contra.



La Fiscalía General de la República no ha emitido ninguna información oficial al respecto.