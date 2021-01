Policías municipales de Chiconcuac se manifestaron para exigir a la alcaldesa suministre de insumos sanitarios para enfrentar la pandemia

Por no contar con los implementos necesarios de salud y ante el fallecimiento de un elemento de seguridad pública por contagiarse de covid-19 y que no tuvo el apoyo de la presidenta municipal de Chiconcuac, Catalina Velasco Vicuña.



Policías municipales realizaron paro de labores para manifestarse hoy por la mañana frente al palacio municipal para exigir que apoye a la Familia de su compañero Esteban Bautista Reyes, por su fallecimiento, quien trabajaba como policía municipal de Chiconcuac.



Entre las demandas que exigen los policías a la alcaldesa Catalina Velasco Vicuña se encuentran contar con el seguro de vida, aumento salarial, mejores condiciones de unidades, mas gasolina, prestaciones, utilidades, uniformes y equipamiento para mejor seguridad para resguardar a los chiconcuaquenses.



Además denunciaron que ante la negligencia de la alcaldesa por cuidar de la salud de los elementos policiacos no tienen implementos ni equipos para enfrentar la pandemia sanitaria (implementos tales como: caretas, gogles, guantes, líquidos sanitizantes, gel antibacterial etc. etc), motivó que ha causado que su compañero Esteban Bautista Reyes se haya contagiado de la Covid-19 y lamentablemente haya perdido la vida.



Tiempo después los elementos que se manifestaron en la presidencia municipal fueron atendidos personalmente la presidente municipal, quienes solicitaron implementos de protección por cuestiones de la pandemia.



La presidenta municipal de eso ofreció que en el transcurso de la semana dará una solución para que dispongan de todos los implementos sanitarios, por lo que los elementos se retiraron del lugar sin mayores incidentes.