Policías municipales y estatales reprimen a balazos a indígenas de Macuspana Tabasco

Este lunes 10 de Agosto alrededor de las 4 de la mañana arribaron policías Estatales y municipales para proteger a los trabajadores de una compañía foránea Y además para evitar qué los tianguistas instalen sus mercancías en dicha calle ya qué se qué darían el inicio de la obra de la construcción del mercado techado de la calle Reforma y la rehabilitación del parque ’Benito Juárez’.



Los locatarios y familiares de la calle Reforma se manifestaron en el parque para evitar qué se realice las obras alegando qué no están "en contra" del desarrollo de la Villa pues lo prioritario es el abasto de agua, no parque, ni el cierre de la calle Reforma para instalar un mercado ambulante.



Los indígenas de San Carlos son los que iniciaron la lucha con Andrés Manuel López Obrador .



’San Carlos Macuspana inició el éxodo por la democracia" el bastión de ’ PRD y ahora MORENA ’, los indígenas Chontales son zonas conocidas como bastión de la lucha social donde se utiliza los usos y costumbres,ahora fueron reprimidos cuando en campaña se comprometieron de ser gobierno no habría más reprensión al pueblo y que la policía sería para proteger a la ciudadanía



Los comerciantes indígenas no se intimidaron al ver el montón de policías Estatales y municipales qué con lujo de violencia los empujaban para permitir el paso de la maquinaria,era una ’ LUCHA DESIGUAL COMO EL DE DAVID Y GOLIAT ’ .



A puntas de balazos los policías lograron desalojar a los INDIGENAS qué defienden qué la calle Reforma no sea cerrada,los habitantes de la Villa se alarmaron al escuchar los balazos qué se escuchaba por todos los rincones de San Carlos pensaron qué había llegado a San Carlos ’ EL COMANDO ARMADO DEL MENCHO ’ .



Después de desalojar a los comerciantes lograron meter la maquinaria y comenzó a romper el concreto de la Calle en disputa.



!Podrá Morena ganar las casillas de Diputados deferales, diputados locales y presidente municipal en la elección del 2021!.