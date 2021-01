Policías ‘tiktokers’ hacen ingenioso baile al ritmo de Harry Potter y generan revuelo en redes sociales

Los nuevos tiempos generan cambios en los efectivos de seguridad que buscan adaptarse a lo novedoso en la actualidad. Por esta razón, se desarrollan estrategias de cómo llegar a las nuevas generaciones y claro ejemplo son estos policías que se volvieron virales en las redes sociales por insertarse en TikTok con este video y ‘atravesar paredes’ haciendo referencia a Harry Potter.



Es recomendable, si deseas captar atencion de nuevas generaciones, tienes que darle por su lado más frecuente y llenarlos de información. Mientras más breve, conciso e impactante sea es mejor. Como parte de ello, prueban suerte en las redes sociales y les viene saliendo bien este tipo de comunicación que se va convirtiendo en efectiva.





Su cuenta oficial muestra videos que son tendencia en las redes sociales, podemos ver a miembros de diferentes unidades que pertenencen a la Guarda Civil y cuidan las calles en el País Vasco con el ritmo de Jerusalema o también le da éxito a esta cuenta en TikTok. Sus videos ya acumulan millones de reproducciones y comentarios de usuarios.



Ellos ya comenzaron a generar polémica y lo han hecho con este video que ya es viral en redes sociales. La Policía se atrevió a homenajer a la saga del niño mago más famoso de todos estos tiempos: Harry Potter. Esta publicación tiene como fin, informar la disponibilidad del personal para proteger los ciudadanos y hacen alusión a la desaparición a través de las paredes antes de dirigirse a Hogwarts.



’No somos Harry Potter, pero por ti atravesamos paredes’, dicen, mientras se ve a un agente ‘desapareciendo’ al intentar atravesar una pared. No solo eso, sino que también añaden unas de las frases más míticas de la saga: ’¿Después de todo este tiempo? Siempre’, se puede leer en esta publicación a través de la red social Twitter.



El video es una forma de acercar a la institución a la juventud de hoy en día. Sumado a ello, busca generar sonrisas en momento tan complicados como los que estamos viviendo. Eso sí, las repercusiones no son las mismas porque hay usuarios que muestran posiciones contrarias sobre esta exposición de los efectivos.



Algunos catalogados como ‘frívolos’ por los más críticos, que insisten en que este tipo de actuaciones no son serias, y la modernización de los Cuerpos de Seguridad tendría que ir por otras vías, y no haciendo bailes y retos en redes sociales como TikTok. Es más, tres agentes cordobeses fueron sancionados el pasado mes de julio por subir un vídeo a las redes, antes de que el Cuerpo estableciese una cuenta oficial.



Eso sí, ellos no se detiene con los objetivos principales de salvaguardar el orden y poseen un objetivo complicado cómo hacer que las generaciones vean con la mejor de las intenciones sus videos que son parte de las labores de las Fuerzas de Seguridad del Estado.