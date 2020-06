Policias y bomberos de Ecatepec entregan 10 mil despensas

Ecatepec, Méx., a 11 de junio del 2020.- ’Estamos de pie’, fue el mensaje que mandó el alcalde Fernando Vilchis Contreras al iniciar la entrega de 10 mil 15 despensas aportadas por empresarios, ciudadanos y servidores públicos municipales, estos últimos que donaron una quincena de su salario, las cuales son distribuidas a las familias más necesitadas de Ecatepec.



Elementos de la policía municipal y de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, así como de la Guardia Nacional, iniciaron la distribución de los primeros 10 mil paquetes básicos familiares en las colonias Códice Mendocino I y II y en la zona conocida como ’Cartolandia’, una de las de mayor pobreza del municipio, ubicada en la periferia de la colonia Ampliación San Miguel Xalostoc.



A esta acción se sumará la entrega de otros 80 mil paquetes familiares básicos con recursos del gobierno municipal, luego de que el cabildo aprobó canalizar casi 90 millones de pesos para apoyar a sectores vulnerables de Ecatepec durante la actual emergencia sanitaria, así como para reactivar la economía municipal con la entrega de 41 mil microcréditos.

Estela García vive con su esposo, con quien sobrelleva la pandemia sin un ingreso fijo, debido a que son personas de la tercera edad y no cuentan con ayuda.

"Nos ha faltado el trabajo, estamos un poco afectados. Está bien que nos ayuden con la despensa, porque como somos de la tercera edad no hay trabajo y no hay quien nos ayude", expresó.



Lucia Ortega Ramírez, vecina de la colonia San Miguel Xalostoc, mencionó que en sus 40 años de vivir en “Cartolandia" nunca recibió una despensa hasta su domicilio. La mujer cuenta con un hogar humilde y a sus 79 años piensa en apoyar a su hijo, que habita en una casa aledaña a la suya.



"Me cayó del cielo esta despensita. Ahorita que la situación está muy difícil tenemos que buscar cómo salir adelante. A mi hijo lo corrieron de su trabajo y tiene que mantener a su familia, lo voy a apoyar con lo que pueda", relató.