POLICÍAS Y GUARDIA NACIONAL ARREMETEN CONTRA ANCIANA QUE VENDE QUESADILLAS Y SOPES; VINATERIAS DE LA PRESIDENTA SIGUEN ABIERTAS.

LOS REYES LA PAZ, EDOMEX.-En un claro abuso de autoridad, y con un innecesario operativo donde acudieron cerca de 200 elementos de la policía municipal al mando de Carlos Alberto Charraga, la Guardia Nacional, Protección Civil y el área de Notificadores encabezada por el ex perredista ahora Morenista, Enrique Absalón Medina, arremetieron a empujones, codazos y patadas para retirar un pequeño changarro, un puesto de quesadillas de una pobre anciana que se ganaba la vida vendiendo antojitos mexicanos, y en estos tiempos de crisis sanitaria, eran ’para llevar’.



Fue en el Fraccionamiento Floresta, en la calle Pino y Paseo Tepozán, donde Graciela Jiménez, de setenta años de edad ’Desde hace mucho tiempo la abuelita ’Chela’ saca una mesita y un comal para vender sopes, quesadillas y pambazos con la finalidad de ganarse unos centavos para poder sobrevivir y no darle lata a sus dos hija, no es justo’, expreso con lágrimas en los ojos doña Francisca Soriano.



Los alevosos hechos que violaron las garantías individuales y los derechos humanos de la adulta mayor Graciela Jiménez ocurrieron cuando la mujer carente de recursos para su alimentación básica, se aventuró a poner un raquítico puesto.



Pero con tan mala suerte que sin mediar palabra alguna Municipales Guardia nacional y Notificadores arremetieron contra de ella, y al pretender llevarse la mesa y algunos productos, la anciana los defendió y al resistirse fue empujada por uno de los feroces cumplidores de la Ley, que la mujer cayo y rodo al suelo causando gran indignación entre los vecinos del lugar que salieron en su pronta defensa.



Sin importar lo ocurrido con la frágil mujer, los policías jalonearon a una de sus hijas, a quien le rompieron la camiseta en color fiusha, buscando llevarlas al Juez Cívico ’Para que paguen su multa con prisión o con dinero’, les dijeron los uniformados.



Por otro lado, cabe añadir que Doña Graciela, entre sollozos, denunció que el día once de Mayo, acabo con su despensa alimentaria, y que no tenía necesidad de salir a vender porque sus hijas la sostenían pero al quedarse estas sin trabo debido a la presencia del virus (Covid-19) en la Ciudad de México, por lo que se vio en la necesidad de volver a echar a andar su viejo puesto de quesadillas y sopes para generar "unos pesitos" que le permitieran comprar alimentos básicos, debido a que la presidenta Feliciana Medina ha declarado que no tiene recursos para solucionar los problemas económicos, ni alimenticios de los adultos mayores.



JEFE POLICIACO JUSTIFICA ATAQUE A LA ANCIANA ’ES UN CRIMEN VENDER QUESADILLAS POR AVANCE DE COVID’.

Finalmente cabría decir que el jefe policiaco, Carlos Alberto Charraga justifico su patética acción ante los vecinos al mencionar que ’La venta de quesadillas y otras cosas está prohibidas, la gente viene y se sienta y provoca la propagación del coronavirus’.



Pero, para la presidenta municipal Olga Medina el que los pequeños comercios estén abiertos ’Es un crimen y ha ordenado el cierre total de este tipo de negocios, pero no establecimientos como las vinaterías de su propiedad sobre la avenida Morelos en la cabecera municipal y la de su hermano, ubicada en avenida Simón Bolívar y san Francisco, en la misma zona centro, donde venden bebidas embriagantes sin ningún recato’, como lo muestran las gráficas hechas llegar a la redacción de VOCES DEL ESTADO.