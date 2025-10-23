Policías de Chimalhuacán atienden parto en vía pública; bebé y madre son trasladados al hospital materno

El suceso tuvo lugar durante un patrullaje preventivo matutino sobre la avenida Peñón, a la altura de la calle Adolfo López Mateos, en el barrio San Pablo, los policías de Tránsito brindaron asistencia inmediata a la mujer embarazada

Policías de Chimalhuacán atienden parto en vía pública; bebé y madre son trasladados al hospital materno
Gobierno
Octubre 23, 2025 13:52 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

Chimalhuacán, Edo. Méx. – Elementos de la Dirección de Tránsito, Vialidad y Movilidad Municipal de Chimalhuacán auxiliaron a una mujer que se encontraba en labores de parto en la vía pública, logrando que el nacimiento se llevara a cabo de manera exitosa.

El suceso tuvo lugar durante un patrullaje preventivo matutino sobre la avenida Peñón, a la altura de la calle Adolfo López Mateos, en el barrio San Pablo. Los policías de Tránsito brindaron asistencia inmediata a la mujer embarazada.

Minutos después, el bebé, de sexo masculino, nació en el lugar.

Tras el nacimiento, paramédicos y personal de salud de la Unidad Médica UF-03 acudieron rápidamente para brindar los primeros auxilios a la madre y al recién nacido. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Materno Infantil para recibir atención especializada a bordo de la Unidad Médica Alfa-06.

La policía municipal de Chimalhuacán reitera su compromiso con la ciudadanía a través de la proximidad social, poniendo a disposición de la población los siguientes números de atención:

Línea 1: (55) 9315 2454

Línea 2: (55) 9315 2455

Denuncia Anónima: 089

Emergencias: 911

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Policías de Chimalhuacán atienden parto en vía pública; bebé y madre son trasladados al hospital materno

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.