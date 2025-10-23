Policías de Chimalhuacán atienden parto en vía pública; bebé y madre son trasladados al hospital materno

Chimalhuacán, Edo. Méx. – Elementos de la Dirección de Tránsito, Vialidad y Movilidad Municipal de Chimalhuacán auxiliaron a una mujer que se encontraba en labores de parto en la vía pública, logrando que el nacimiento se llevara a cabo de manera exitosa.



El suceso tuvo lugar durante un patrullaje preventivo matutino sobre la avenida Peñón, a la altura de la calle Adolfo López Mateos, en el barrio San Pablo. Los policías de Tránsito brindaron asistencia inmediata a la mujer embarazada.



Minutos después, el bebé, de sexo masculino, nació en el lugar.



Tras el nacimiento, paramédicos y personal de salud de la Unidad Médica UF-03 acudieron rápidamente para brindar los primeros auxilios a la madre y al recién nacido. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Materno Infantil para recibir atención especializada a bordo de la Unidad Médica Alfa-06.



La policía municipal de Chimalhuacán reitera su compromiso con la ciudadanía a través de la proximidad social, poniendo a disposición de la población los siguientes números de atención:



Línea 1: (55) 9315 2454



Línea 2: (55) 9315 2455



Denuncia Anónima: 089



Emergencias: 911