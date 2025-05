Policías de Ecatepec rescatan a adulta mayor en estado de abandono

Ecatepec, Méx., a 26 de mayo de 2025. Policías municipales rescataron a una adulta mayor que no tiene familia. Estaba en situación de abandono, con diversos padecimientos y en condiciones insalubres en un domicilio de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, por lo que fue trasladada a un albergue municipal para su atención médica y cuidado.



Elementos pertenecientes a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de la policía municipal, acudieron, junto con personal del DIF Ecatepec, a atender un reporte sobre la condición vulnerable de la mujer en una vivienda de calle Antonio Vilchis, donde comprobaron sus condiciones adversas de vida.





En el lugar, un hombre de 59 años, quien se identificó como propietario del inmueble y arrendador de la señora Carmen, señaló que la mujer ya no puede valerse por sí misma y no tiene familia.





Al ingresar a la vivienda, autoridades municipales observaron las condiciones deplorables en las que se encontraba la adulta mayor, ya que en el piso del domicilio había heces fecales, así como olores fétidos, cucarachas y ropa sucia.





La mujer, de 72 años de edad, afirmó no contar con familia y presenta severos problemas de salud, con alto grado de desnutrición y graves lesiones en ambas piernas, incluso una de éstas con piel en estado de putrefacción, al parecer por heridas añejas no atendidas.





Ante esta situación, los policías municipales ayudaron a empacar las pocas pertenencias de la mujer y la trasladaron al albergue Casa Amor del DIF municipal, donde recibió atención de primer contacto, para luego canalizarla al Hospital de Las Américas donde fue estabilizada y luego reingresada al albergue.