Política de asco; al servicio de caciquillos

Candidatos delincuentes, violadores

• Artistas, dueños de partidos y amasios

• Una partidocracia domina a la sociedad

• Pocos se salvan; más exhiben miseria



Nunca es segura la alianza con un poderoso.

Fedro (15 AC-50) Fabulista latino.





’País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas’, es un texto atribuido a Don Quijote, de Miguel de Cervantes, pero que en realidad es del bloguero Moncho Borrajo, tiene tanta sabiduría que insulta a la razón. Sobre todo en México.

Al conocerse las listas de candidatos a gobernadores, diputados federales, alcaldes y hasta de síndicos y regidores, las propuestas de todos, absolutamente ¡TODOS!, los partidos políticos hacen propuestas que son una vergüenza social. Son la escoria del país, pero muy poderos, por sus lazos de PODER Y DINERO.

Para gobernadores van acuerdos con grupos de poder regional, involucrados desde criminales organizados hasta poderosos empresarios. Por si fuera poco, van criminales señalados de violadores, ladrones y, en su carrera política, incompetentes. Pocos llegan por sus méritos. Afortunadamente, lo hay, pero son menos a los que representan lo más bajo (moralmente) de la sociedad.

Pero, para diputados federales y alcaldes, algunos quieren reelegirse a pesar que sus antecedentes de incompetencia, robo del erario y de infinidad de delitos, incluidos el asesinato.

Ese es el capital político del país. Esos son (reitero hay una minoría que se salva) los que quieren administrar nuestro dinero y ejercer como reyes, mientras están en el poder.

Algunas veces me mencionan los moralistas sociales, que la corrupción forma parte de la esencia del ser humano. Eso es falso. La impunidad favorece la aceptación de la corrupción; un Estado permisivo es el principal aliciente para la corrupción y el delito.

Si bien no se acabará la corrupción, a pesar de la dureza de las leyes y la decisión del Estado, disminuye y la confianza en las autoridades consolidad una sociedad con orden y respeto. A diferencia del autoritarismo, que es el sometimiento absoluto a una autoridad, el orden y el respeto es el fundamento para la supervivencia de una comunidad, son enfrentamientos, ni resentimiento.

Pero salgamos de los principios morales y vayamos a la moralidad de los políticos mexicanos.

Mandan en sus listas plurinominales a los dueños de esos organismos políticos, actores, a sus amantes y, en el extremo, a quienes compran la franquicia para tener poder y fuero, para seguir mancillando a un pueblo harto de una clase política, mediocre, prejuiciosa, estúpida y corrupta.

Ningún partido, ¡ABSOLUTAMENTE NINGUNO!, se salva de usar esos aspirantes. Es una vergüenza que los mediocres mantengan el poder a través de nuestro sistema partidista. Esos mediocres quieren someter en la mediocridad a los mexicanos con el único objetivo.

Hay muchos mexicanos con gran calidad intelectual, moral y profesional, pero prefieren alejarse de la política (que debe estar al servicio de la sociedad) por el alto nivel de corrupción. Por eso, llegan (repito salvo una minoría honorable) mediocres al poder político. Por eso estamos como estamos, a pesar de ser una nación rica en todo.

PODEROS CABALLEROS

SEGUROS AFIRME NO PAGA

Lidia Miguel López, una trabajadora doméstica de 72 años, murió en el 2019 atropellada en el paradero de Universidad en la CDMX, por un camión de la ruta 60.

Paso el tiempo y aún se espera que la justicia obligue a la poderosa aseguradora Afirme, que preside Juan Viteri, a que pague la indemnización a los humildes familiares de la pobre mujer.

Queda claro que las aseguradoras buscan eludir el pago de todos, aunque en medio se encuentren seres humanos que sufren la pérdida de un familiar que muchas veces es el sustento de las familias.

Afirme tiene muchas quejas en la Condusef, pero el sector financiero no es obligado a depositar una reserva para el pago de estos incidentes. Papeleo, burocracia y el interés de prolongar el tiempo de pago, son los pasos que siguen los aseguradores. Y, ¿así quieren vender seguros, Juan?

ANCHAM

La American Society of México, de Larry Rubin, comentó que el 92% de las empresas americanas tienen un sistema de outsourcing o insourcing para operar en el país.

Y, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que dirige Claudia Jañez, afirma que la reforma que se pretende en materia de Subcontratación, dará en el corazón de las empresas globales que en México producen el 10% del Producto Interno Bruto y dan empleo directo a 500 mil personas e indirecto a 1.5 millones de mexicanos.

Acabar con esta figue es acabar con millones de empleos y la salida de empresas del país. No se trata de abusar del trabajador, ni del fisco, sino de hacerle la vida más fácil al emprendedor. Pero, parece que el gobierno está empeñado en acabar con la IP.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MASTERCARD

Mastercard, que en México y América Latina presidente Jorge Noguera, busca alcanzar cero emisiones netas para 2050. Ese objetivo se basa en su compromiso de reducir de esos gases en línea con el compromiso internacional liderado por la ONU, Business Ambition por 1.5 °C. Mastercard es la primera compañía en la industria de pagos en obtener la aprobación de la iniciativa Science Based Targets.

